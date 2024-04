Dono de SAF do Botafogo volta a dizer que Palmeiras é beneficiado | A TARDE

A polêmica entre o dono da SAF do Botafogo, John Textor, o Palmeiras e a Confederação Brasileira de Futebol (CBF), parece estar bem longe de um fim. O empresário estadunidense voltou a declarar que tem provas de que o clube paulista foi e continua sendo beneficiado nos últimos dois anos pela entidade nacional.

"Ano passado foi turbulento. Não vou deixar o que aconteceu ano passado passar batido. Estamos em uma nova temporada. Temos provas pesadas, 100% confirmadas de que o Palmeiras vem sendo beneficiado por manipulação de resultados por pelo menos duas temporadas. Desculpe se isso vai criar barulho, mas tenho provas, vou mandar aos procuradores. Estou aqui para defender a honra do meu clube. Posso prometer a vocês que ninguém vai mexer nas nossas partidas deste ano", afirmou o dirigente, em entrevista ao Canal do Medeiros.

A bronca do empresário acontece desde a vitória do Palmeiras de virada sobre o Botafogo por 4 a 3, no Brasileirão do ano passado, por conta da expulsão do zagueiro Adryelson. Desde então, Textor vem batendo na tecla de que tem provas que o clube alviverde recebe ajuda da arbitragem, mas sem o envolvimento da diretoria do time paulista.

Apesar de não mostrar provas, a intenção do dono da SAF do Botafogo é levar o assunto para a Justiça Comum, saindo do âmbito do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD).