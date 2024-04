Dorival crava que Bahia será mais uma das principais equipes do Brasil | A TARDE

Após conhecer a estrutura do Vitória no último domingo, o técnico da seleção brasileira, Dorival Júnior visitou o CT Evaristo de Macedo na última segunda-feira, 15, e se mostrou otimista com a possibilidade do Bahia voltar a ser uma das principais equipes do futebol brasileiro.

"Agradecer a recepção que todos nós tivemos. Elogiável em todos os aspectos, em todos os sentidos. Percebe-se a evolução e crescimento que vem tendo um clube como o Bahia. Razão de trabalho e dedicação. Questão de tempo para que tudo isso, organizado como está, tenhamos mais uma equipe chegando para permanecer sendo uma das principais equipes do futebol brasileiro", afirmou o treinador em entrevista a TV Bahêa.

O treinador vai acompanhar o jogo entre Bahia e Fluminense, programado para às 21h30, na Arena Fonte Nova, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro da Série A.