Dorival fora da roda da seleção antes dos pênaltis chama a atenção

Imagem do treinador fora da roda de jogadores antes dos pênaltis gerou repercussão - Foto: Reprodução

A imagem do técnico Dorival Júnior, fora da roda dos jogadores da seleção brasileira antes da decisão por pênaltis contra o Uruguai, viralizou nas redes sociais e gerou questionamentos dos torcedores. Na ocasião, os atletas interagiram com o auxiliar Lucas Silvestre.

Dorival tenta chamar a atenção dos jogadores levantando a mão e dando instruções. Diferente dele, o técnico argentino Marcelo Bielsa, comandante do Uruguai, estava com uma prancheta nas mãos ao centro da roda orientando os atletas.

O Brasil foi derrotado nas penalidades por 4 a 2. Éder Militão e Douglas Luiz desperdiçaram duas cobranças, enquanto o goleiro Alisson defendeu um pênalti.

Em entrevista coletiva pós-jogo em Las Vegas, no último sábado, 6, o treinador tentou explicar a sua postura.

"Eu fiquei fora porque eu vinha falando com cada um deles aquilo que vinha na minha cabeça. Definidas as cinco posições iniciais, eu vinha falando a respeito daquilo que nós havíamos treinado. Aliás, treinamento que aconteceu desde o primeiro dia em Orlando. Nós vínhamos trabalhando penalidades porque sabíamos que provavelmente teríamos essa possibilidade nas definições de partidas", declarou.

Além das críticas, a torcedores recordaram outras situações envolvendo técnicos brasileiros. Dorival utilizava um agasalho retrô da seleção brasileira usado pelo técnico Zagallo, na Copa de 98. A imagem do "Velho Lobo" motivando os jogadores antes da decisão por pênaltis contra a Holanda ficou eternizada.

Na Copa do Catar, em 2022, Tite foi detonado após sair de campo e ir direto para os vestiários após a eliminação para a Croácia nos pênaltis. O comportamento do atual técnico do Flamengo na ocasião não foi esquecido.