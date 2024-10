Dorival Jr convoca Seleção Brasileira com novidades; veja lista

Dorival Jr, treinador da Seleção Brasileira - Foto: Staff Images / CBF

O técnico Dorival Jr anunciou a convocação a seleção brasileira com novidades para as partidas contra Chile e Peru, pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026.

Goleiros

Alisson (Liverpool)

Bento (Al-Nassr)

Ederson (Manchester City)

Laterais

Danilo (Juventus)

Vanderson (Monaco)

Abner (Lyon)

Guilherme Arana (Atlético-MG)

Zagueiros

Bremer (Juventus)

Eder Militão (Real Madrid)

G. Magalhães (Arsenal)

Marquinhos (PSG)

Meio-campistas

André (Wolverhampton)

Bruno Guimarães (Newcastle)

Gerson (Flamengo)

Lucas Paquetá (West Ham)

Rodrygo (Real Madrid)

Atacantes

Endrick (Real Madrid)

Igor Jesus (Botafogo)

Martinelli (Arsenal)

L. Henrique (Botafogo)

Raphinha (Barcelona)

Savinho (Manchester City)

Vini Jr. (Real Madrid)

As principais novidades estão nas laterais, Vanderson e Abner, e no ataque, com Igor Jesus.

Os dois jogos serão disputados nos dias 10 e 15 de outubro. Na próxima Data Fifa, a seleção primeiro visita o Chile e depois recebe o Peru no Mané Garrincha, emBrasília.

O Brasil está em quinto nas Eliminatórias, com dez pontos, a oito da líder isolada Argentina. Os próximos adversários estão nas últimas posições: O Chile é o nono, com cinco, e o Peru está em último, com três. A seleção vem de derrota para o Paraguai.