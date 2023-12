Dream Team: com Lebron, Copa NBA divulga 'time ideal'; veja lista | A TARDE

Após a final da primeira edição da Copa NBA, que ocorreu no último sábado com uma vitória do Los Angeles Lakers sobre o Indiana Pacers, a liga divulgou os resultados dos cinco melhores jogadores do torneio. A lista é montada por vinte jornalistas de diferentes veículos, que votaram nos melhores atletas das franquias participantes da competição. A análise foi feita de acordo com a suas performances em quadra na fase de grupos e no mata-mata, as posições dos jogadores foram desconsideradas.

Campeão pelo Lakers e eleito MVP, Lebron James foi o atleta mais votado, com 20 pontos, assim como o seu companheiro de franquia Anthony Davis, que marcou 41 pontos na final.

Além da dupla, Tyrese Haliburton, do Indiana Pacers, que marcou 20 pontos e 11 assistências na final, e Giannis Antetokounmpo, semifinalista com o Milwaukee Bucks, também fizeram presença na lista. Para fechar o quinteto, Kevin Durant, do Phoenix Suns, recebeu sete votos pela sua campanha até as semifinais, onde foi eliminado pela equipe campeã.