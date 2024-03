Dudu e Rubinho Barrichello voltam às pistas na Stock Car 2024 | A TARDE

A Stock Car, principal categoria do automobilismo brasileiro, retorna neste domingo, 3, com a primeira etapa da temporada 2024, em Goiânia. A prova será realizada no Autódromo Internacional Ayrton Senna que tem 3,82 km de extensão. Na categoria, o ex-piloto de Fórmula 1 Rubens Barrichello volta a correr ao lado de seu filho, Dudu Barrichello, pela equipe Mobil Full Time Sports.

Em sua segunda temporada na Stock Car, Dudu está mais experiente, confiante e preparado para o ano de 2024. O piloto não parou de treinar, mesmo fora do período da competição.

"Eu e meu pai corremos juntos de kart, afinal, não podemos parar. Temos simulador, fazemos academia, seguimos com toda a preparação de pré-temporada. Chego muito mais confiante e com mais experiência. Esse ano tem uma mudança muito grande em relação ao ano passado, pois já conheço as pistas, e antes era sempre uma novidade. Chegando com esse conhecimento, estou bem mais preparado para 2024", afirmou Dudu.

Já Rubinho, que é bicampeão na Stock Car e disputou o título na última temporada, está animado para voltar a competir na principal categoria do automobilismo brasileiro.

"Já corremos de kart esse ano. Estou preparado, perdi peso para o mundial de kart, e mantive esse peso. Estou superfeliz e não vejo a hora de entrar no carro em Goiânia. É muito tempo sem o ‘stockão’ e acabo apostando corrida até para subir escada", brincou Rubinho.

A Stock Car Pro Series é transmitida ao vivo pela Band na TV aberta, SporTV e BandSports na TV por assinatura, além do canal oficial da categoria no YouTube; Motorsport.tv — atingindo mais de 150 países em cinco idiomas diferentes a cada etapa —, canal da Tribo do Gaules na Twitch, MAVTV Brasil Motorsports Network e MAVTV América do Norte.

Confira a programação:

Sexta-feira, 1º de março

11h00 – Treino Livre 1

15h00 – Treino Livre 2

Sábado, 2 de março

11h00 – Classificação

14h40 – Corrida Sprint (30 minutos + 1 volta)

Domingo, 3 de março

12h00 – Corrida principal (50 minutos + 1 volta)