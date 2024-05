Dupla Ba-Vi é convocada pela CBF para Conselho Técnico Extraordinário | A TARDE

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) emitiu uma nota oficial na noite deste domingo, 12, convocando Bahia, Vitória e todos os outros 18 clubes da Série A do Campeonato Brasileiro para um Conselho Técnico Extraordinário na sede da entidade, no Rio de Janeiro. O encontro será realizado no dia 27 de maio.

De acordo com o comunicado, presidente dos 20 times participarão da reunião, que terá como temas “aspectos técnicos das competições, bem como a situação de registro e transferência de atletas, questões jurídicas com relação aos acessos às competições internacionais como Libertadores, Sul-Americana e Mundial de Clubes e questões de direitos de transmissão e patrocínios”.

Na mesma nota, a entidade reforça a informação que as partidas de competições nacionais, até o dia 27 de maio, envolvendo times gaúchos, foram adiadas. A decisão foi baseada no ofício no. 57/2024, oriundo da Federação Gaúcha de Futebol (FGF), que encaminhou e endossou o pleito dos seus clubes filiados.

Publicações relacionadas