Dupla Ba-Vi faz ação em homenagem ao Dia do Orgulho LGBTQIAPN+

Iniciativa foi planejada em conjunto com a Fatal Model - Foto: Divulgação

O Esporte Clube Vitória (ECV) vai promover uma ação, na próxima rodada do Campeonato Brasileiro, contra o Athletico, válido pela 13ª rodada. O clube vai prestar uma homenagem ao Dia do Orgulho LGBTQIAPN+, celebrado nesta sexta-feira, 28. No confronto, o capitão da equipe rubro-negravai entrar em campo com uma braçadeira exclusiva que conterá as cores do arco-íris em alusão à causa. Além disso, as bandeirinhas de escanteio do estádio do Barradão também serão alteradas e contarão com o mesmo design. O Bahia também vai aderir ao movimento e vai relançar uma camisa escrita: 'Não Há Impedimento'.

A iniciativa foi planejada em conjunto com a Fatal Model, patrocinadora oficial do clube. A empresa ainda contemplará doze integrantes da Orgulho ECV, a torcida LGBTQIAPN+ do Esporte Clube Vitória, com ingressos para a partida de domingo, 30. A ação ainda será divulgada em conjunto por clube e patrocinadora em seus perfis oficiais nas redes sociais.