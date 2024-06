Dupla Ba-Vi sai na frente: Confira resultados das quartas de final | A TARDE

As quartas de final do Campeonato Baiano sub-20 já estão a todo vapor. Neste sábado, 25. O Bahia enfrentou o Itabuna, Juazeirense recebeu o Estrela de Março e o Conquista visitou o Vitória. Já no domingo, Jacuipense e Vitória da Conquista duelaram pelo jogo de ida.

Abrindo a rodada, o Leão da Barra conseguiu derrotar o Conquista por 2x0, no Estádio de Pituaçu, conseguindo uma vantagem para o segundo jogo da fase. O Esquadrão também saiu feliz da rodada, vencendo o Dragão do Sul por 2x1, no Estádio José Silveira.

Encerrando os jogos do sábado, o Cancão de Fogo ficou no empate em 1x1 contra o Estrela de Março, que jogou no Dr. Pedro Coni Neto. Para fechar a primeira rodada das quartas, o Leão do Sisal enfrentou o Vitória da Conquista e acabou sendo derrotado, jogando no estádio Edvaldo Flores.

Os jogos que decidirão os finalistas acontecerão a partir da próxima sexta-feira, 31, entre Bahia e Itabuna, às 15h, no Estádio de Pituaçu. No sábado, 1, o Estrela de Março recebe o Juazeirense, às 10h. Já no domingo, 2, o Jacuipense recebe o Vitória da Conquista, às 10, e o Vitória visita o Conquista, às 15h.

