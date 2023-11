Dupla Ba-Vi tem grupos definidos na Copa São Paulo; confira | A TARDE

Bahia e Vitória já sabem quais serão os seus grupos para a disputa da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Os chaveamentos foram definidos na noite de quarta-feira, 22, e divulgados pela Federação Paulista de Futebol (FPF).

No grupo 21, o Esquadrãozinho de Aço terá pela frente dois adversários paulistas e um catarinense, são eles: Atlético Guaratinguetá, Red Bull Bragantino e Joinville. A disputa será na cidade de Guaratinguetá.

Já a Fábrica de Talentos rubro-negra terá suas partidas em Ibrachina, região da cidade de São Paulo. Além do Vitória, grupo 30 tem o time que leva o mesmo nome do local dos jogos, além do CSA e Picos-PI.

O torneio começa no dia 2 de janeiro e termina no dia 25 do respectivo mês - aniversário da capital paulista. A 'Copinha' é a competição de base mais tradicional do futebol brasileiro e chega a sua 54ª edição.