Dupla Ba-Vi tem profissionais finalistas de prêmio no Nordeste | A TARDE

Bahia e Vitória são dois destaques da Confut Nordeste 2023, evento que debate as tendências e desafios da indústria do futebol nacional e acontece em Salvador nos dias 23 e 24 de novembro. Nesta terça-feira, 31, foram divulgados os indicados ao Prêmio Confut NE e, das 16 categorias, 15 têm a presença do Tricolor e/ou do Rubro-Negro. A premiação tem o objetivo de reconhecer o trabalho dos profissionais do mercado da bola.

Todos os indicados de cada categoria passaram pela seleção de profissionais do esporte, e agora estão na etapa final. O público pode votar em seu profissional escolhido por meio do site oficial da Confut Nordeste 2023 até o dia 20 de novembro. Essa parte da votação tem o peso de ⅓, enquanto a escolha dos especialistas possui peso ⅔. No site ainda é possível conferir a porcentagem parcial de cada um dos finalistas.

Confira os finalistas de todas as 16 categorias:

Categoria: Profissional de Direção Executiva Geral

Marcelo Paz - Fortaleza Esporte Clube

Yuri Romão - Sport Club do Recife

Fábio Mota - Esporte Clube Vitória

Fábio Mota, presidente do Vitória | Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

Categoria: Profissional de Direito Desportivo

Marcelo Stern - Esporte Clube Bahia

Fabíola Guedes - Fortaleza Esporte Clube

Fred Bandeira - Ceará Sporting Clube

Categoria: Profissional de Finanças

Maurício Guimarães - Fortaleza Esporte Clube

Abner Cagni - Esporte Clube Bahia

Bruno Schwambach - Sport Club do Recife

Categoria: Profissional Comercial

Victor Simpson - Fortaleza Esporte Clube

Victor Cerqueira - Esporte Clube Bahia

Alexandre Eguren - Sport Club do Recife

Categoria: Profissional de Marketing Esportivo

João Costa - Ceará Sporting Clube

Marcel Pinheiro - Fortaleza Esporte Clube

Marcela Malta - Sport Club do Recife

Categoria: Profissional de Comunicação

Nelson Barros - Esporte Clube Bahia

Marcelo Bandeira - Sport Club do Recife

Israel Simonton - Ceará Sporting Clube

Categoria: Profissional Executivo de Futebol

Ítalo Rodrigues - Esporte Clube Vitória

Alex Santiago - Fortaleza Esporte Clube

Raul Santos - Ferroviário Atlético Clube

Categoria: Profissional de Scout

Henrique Bittencourt - Fortaleza Esporte Clube

Thiago Alves - Sport Club do Recife

Cássio Nascimento - Esporte Clube Vitória

Categoria: Profissional de Categoria de Base

Marcelo Teixeira - Esporte Clube Bahia

Rafael Fernandes - Sport Club do Recife

Irlando Gomes - Fortaleza Esporte Clube

Categoria: Profissional de Saúde e Performance

Natália Bittencourt - Esporte Clube Bahia

Rafael Daltro - Esporte Clube Vitória

Anselmo Sbraggia - Sport Club do Recife

Categoria: Profissional de Futebol Feminino

Janira Ricardo Santos - Sport Club do Recife

Many Gleize - Esporte Clube Vitória

Igor Morena - Esporte Clube Bahia

Igor Morena, técnico do time feminino do Bahia | Foto: Letícia Martins | EC Bahia

Categoria: Melhor Programa de Sócios

Ceará Sporting Clube

Esporte Clube Bahia

Fortaleza Esporte Clube

Categoria: Melhor TV de Clube

TV Leão - Fortaleza Esporte Clube

TV Bahêa - Esporte Clube Bahia

TV Sport - Sport Club do Recife

Categoria: Melhor Ação/Campanha Publicitária

Sport Fino: Uniforme Ariano Suassuna - Sport Club do Recife

Bahia Day in Manchester - Esporte Clube Bahia

Caçada Fatal - Camisas espalhadas por pontos turísticos de Salvador - Esporte Clube Vitória

Categoria: Melhor Ação Social ou Sustentável

Doe Órgãos - Esporte Clube Vitória

Play For a Cause - Leilão de Camisas com valor doado para o HCP - Sport Club do Recife

Camisa com nome de ídolos em Braile - ABC Futebol Clube

Categoria:. Clube com Melhores Práticas de Gestão

Fortaleza Esporte Clube

Esporte Clube Bahia

Sport Club do Recife

A cerimônia de Premiação será realizada no primeiro dia da Conferência, 23/11, no hotel e local oficial do evento, a partir das 19h30.

Sobre a Confut Nordeste

A Confut Nordeste busca promover um ambiente de geração de negócios, networking e exposição de conteúdos que colaborem para o desenvolvimento da indústria do futebol do Nordeste e de todo o país.

Em 2023 terá mais de 100 speakers e reunirá os principais players e nomes do futebol nacional, para discutir tendências, desafios e oportunidades do mercado da bola. Serão 2 Palcos com conteúdos simultâneos, Feira de Negócios com diversos Stands, Salas de Reuniões, Oficinas Confut e muito mais.