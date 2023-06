Dupla baiana de Snipe conquista o ouro na Copa Brasil de Praia

Os velejadores baianos Juliana Duque e Rafael Martins foram os campeões da II Copa Brasil de Praia, encerrada no domingo, 4, em Arraial do Cabo, no Rio de Janeiro. Com a conquista da primeira colocação, Juliana e Rafael será a dupla oficial da Classe Snipe, que representará o Brasil nos Jogos Pan-Americanos de Santiago, no próximo mês de outubro.

A competição, realizada pela Confederação Brasileira de Vela, valeu como seletiva final para definição da equipe brasileira dos Jogos Pan-Americanos. Durante a Copa, realizada de 29 de maio a 4 de junho, foram disputadas sete regatas com a participação dos principais nomes da vela nacional de várias modalidades.

Juliana e Rafael, que são bicampeões brasileiros da Classe Snipe, participaram do Pan-Americano de 2019, no Peru, onde conquistaram medalha de bronze. “Estamos muito felizes pela conquista da Copa Brasil de Praia e da vaga para o Pan. Vamos continuar focados na preparação para as próximas competições e no sonho de participar das Olimpíadas da França”, comentou Rafael Martins.

“Participar de novo do Pan representando o Brasil na Classe Snipe é um desafio extremamente motivador porque lá estarão os principais nomes de todo continente americano”, afirma Juliana Duque.

Juliana e Rafael foram os campeões da Copa Brasil de Praia | Foto: Larissa Stolze

Dupla na vida e no barco



Atletas do Yacht Clube da Bahia, Juliana e Rafael se conheceram no clube. A paixão pela vela e pelo mar fez com que se tornassem grandes amigos. Não demorou muito e começaram a namorar. Hoje são casados e, além de uma vida em comum, dividem o mesmo barco desde 2016 como atletas profissionais.

Competindo na classe Snipe, a dupla já conquistou inúmeros títulos nacionais e internacionais, como o Campeonato Sulamericano, o segundo lugar no Campeonato do Hemisfério Ocidental e o bronze no último Pan-Americano, dentre outras conquistas.

O snipe é um veleiro monotipo de 4,7m de comprimento e duas velas para dois tripulantes (timoneiro e proeiro). É considerada a classe de vela que mais formou medalhistas olímpicos e Pan-Americanos para o Brasil. Foi projetado em 1931 pelo norte-americano William Crosby, o Snip.