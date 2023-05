Dupla baiana disputará seletiva para o Pan-americano 2023

Os velejadores Juliana Duque e Rafael Martins, bicampeões brasileiros da Classe Snipe, estarão competindo na 2ª edição da Copa Brasil de Praia, que ocorrerá de 29 de maio a 4 de junho, em Arraial do Cabo, Rio de Janeiro. Essa competição é organizada pela Confederação Brasileira de Vela e servirá como seletiva final para definir a equipe brasileira dos Jogos Pan-Americanos de Santiago 2023.

Durante a competição, a dupla baiana buscará garantir uma vaga para representar o Brasil na classe Snipe nos Jogos Pan-Americanos de 2023, que ocorrerão no Chile em outubro. Em março, Juliana e Rafael asseguraram a vaga para a vela brasileira na Classe Snipe ao conquistarem o segundo lugar no Campeonato do Hemisfério Ocidental e Ásia (WH&A).

“Acabamos de retornar de uma temporada intensa de treino e muito aprendizado na Espanha e na França. A Copa Brasil de Praia é um desafio e vamos tentar garantir a vaga para o Pan”, afirmou Rafael Martins. Juliana Duque reforçou: “estamos com foco total na preparação, queremos participar pela segunda vez do Pan-Americano”.

Na classe Snipe, a dupla conquistou a medalha de bronze nos Jogos Pan-Americanos de 2019, realizados no Peru.

Dupla na vida e no barco



Juliana e Rafael, atletas do Yacht Clube da Bahia, tiveram seu encontro no clube. A paixão compartilhada pela vela e pelo mar os uniu e rapidamente se tornaram grandes amigos. Não demorou muito para que esse sentimento se transformasse em um relacionamento amoroso. Hoje, estão casados e, desde 2016, compartilham não apenas suas vidas, mas também o mesmo barco como atletas profissionais.

Competindo na classe Snipe, a dupla acumulou uma série de títulos nacionais e internacionais ao longo dos anos, incluindo o Campeonato Sulamericano, o segundo lugar no Campeonato do Hemisfério Ocidental e a medalha de bronze no último Pan-Americano, entre outras conquistas.

O Snipe é um veleiro monotipo com 4,7 metros de comprimento e é tripulado por duas pessoas (timoneiro e proeiro). É considerada a classe de vela que mais formou medalhistas olímpicos e pan-americanos para o Brasil. Projetado em 1931 pelo norte-americano William Crosby, o Snipe tem uma longa história e tradição na vela.