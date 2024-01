Dupla brasileira aparece entre os jogadores mais valiosos do mundo | A TARDE

Com Vinícius Júnior e Rodrygo no top-4, o Observatório de Futebol do Centro Internacional de Estudos de Esporte (CIES Football Observatory), divulgou, nesta quinta-feira, 4, a lista dos jogadores mais valiosos do mundo. As estrelas do Real Madrid, segundo o estudo, valem mais de um bilhão de reais, cada. Enquanto o camisa 7, que está em 3° lugar, vale 250,3 milhões de euros, o que seria R$ 1,34 bilhão, o camisa 11 chega a um valor de 247,9 milhões de euros, na 4ª colocação.

O líder da lista é outro jogador do time merengue, o inglês Jude Bellingham, que equivale a 267,5 milhões de euros (R$ 1,44 bilhão). Na sequência, na segunda posição, está o norueguês do Manchester City, Erling Haaland, que conquistou cinco títulos na temporada passada. O camisa 9 vale um pouco a mais do que o primeiro brasileiro na lista, valendo 251,2 milhões de euros.

O terceiro brasileiro presente na lista é o ponta esquerda Gabriel Martinelli, do Arsenal, avaliado em 148,2 milhões de euros. Na última temporada, o camisa 11 dos Gunners participou de 46 jogos e balançou as redes 15 vezes.

Veja o top-11 dos jogadores mais valiosos do mundo

1- Jude Bellingham - Real Madrid - 267,5 milhões de euros

2- Erling Haaland - Manchester City - 251,2 milhões de euros

3- Vinicius Junior - Real Madrid - 250,3 milhões de euros

4- Rodrygo - Real Madrid - 247,9 milhões de euros

5- Bukayo Saka - Arsenal - 223 milhões de euros

6- Phil Foden - Manchester City - 195,8 milhões de euros

7- Pablo Gavi - Barcelona - 175,4 milhões de euros

8- Julián Álvarez - Manchester City - 164,7 milhões de euros

9- Jamal Musiala - Bayern de Munique - 152,4 milhões de euros

10- Martin Odegaard - Arsenal - 150,6 milhões de euros

11- Gabriel Martinelli - Arsenal - 148,2 milhões de euros

No top 100, outros nomes brasileiros podem ser vistos, entre eles: Bruno Guimarães, do Newcastle, Gabriel Magalhães e Gabriel Jesus, ambos do Arsenal, Endrick, do Real Madrid, que ainda atua pelo Palmeiras, Éder Militão, do Real Madrid, Antony, do Manchester United, Raphinha, do Barcelona, Douglas Luiz, do Aston Villa, e João Pedro, do Brighton.