Duplas brasileiras chegam às semifinais no vôlei de praia | A TARDE

O Brasil continua avançando nas semifinais do vôlei de praia nos Jogos Pan-Americanos de Santiago, no Chile, com suas duas duplas garantindo seu lugar. Nesta quarta-feira, 25, Duda e Ana Patrícia conquistaram uma vitória tranquila sobre a dupla peruana Gaonna e Allcca, com um placar de 2 sets a 0, com parciais de 21/12 e 21/09.

Já no torneio masculino, André e George enfrentaram uma batalha difícil contra os irmãos Capogrosso, da Argentina, assegurando a vitória no set desempate, após os hermanos terem duas oportunidades para fechar o jogo. O placar final foi de 2 sets a 1, com parciais de 21/17, 15/21 e 17/15.

André, da dupla com George, comemora ponto contra a Argentina em jogo sofrido | Foto: Gaspar Nóbrega | COB

As meninas agora se preparam para disputar a vaga na final contra a dupla vencedora do confronto entre as americanas Quiggle/Murphy e as chilenas Rivas Zapata/Chris. O horário da partida será divulgado após a definição das semifinalistas.

Os brasileiros também aguardam a definição de seus adversários. Eles competirão contra os vencedores do confronto entre os irmãos Grimalt, do Chile, e os canadenses Macneil e Russel.