Durante invasão de campo, goleiro brasileiro é agredido | A TARDE

No empate em 2x2 entre Chaves e Estoril, pela 30ª rodada do Campeonato Português, o goleiro brasileiro Marcelo Carné se envolveu em uma confusão generalizada neste domingo, 21. Após a sua equipe virar o confronto, um torcedor adversário invadiu o campo e foi em direção ao atleta.

Diante dos torcedores do Chaves, no Estádio Municipal Engenheiro Manuel Branco Teixeira, a equipe mandante abriu o placar, mas sofreu o empate e a virada no segundo tempo. Desta forma, revoltados com o resultado da equipe, que atualmente está na vice-lanterna do Campeonato, alguns torcedores entraram em campo e agrediram o ex-Flamengo.

Após ser agredido e revidar, assim como o companheiro de equipe Pedro Álvaro, o árbitro deixou o Estoril com dois jogadores a menos, gerando uma longa pausa na partida. A decisão da arbitragem gerou revolta no clube português, que, segundo o presidente, "sofreu prejuízo".

"Os nossos jogadores, ao se defenderem da agressão, foram expulsos pelo árbitro. Todos que estavam aqui viram que não havia condições para continuar o jogo. Atletas foram agredidos no gramado. Pedimos para o árbitro suspender a partida, mas ele decidiu continuá-la num contexto que não era para jogar futebol. Quem foi agredido sofreu o prejuízo", escreveu o Presidente do Estoril, Ignacio Beristain.

Após as expulsões e mais 20 minutos de acréscimos, o Chaves, que tinha mais dois jogadores em campo, conseguiu empatar e garantir um ponto jogando dentro de casa. Assim, na Liga de Portugal, o Estoril está na 14ª colocação, com 30 pontos, enquanto os adversários seguem em 17º, com 23 pontos somados.