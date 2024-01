"É fundamental", diz Davidson Magalhães sobre o Campeonato Baiano | A TARDE

A cerimônia de lançamento do Campeonato Baiano 2024 foi realizada na manhã desta sexta-feira, 12, em Salvador. Presente no evento, o secretário do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (SETRE), Davidson Magalhães, valorizou a realização do campeonato estadual e citou o apoio do Governo do Estado por meio da TVE, emissora oficial da competição.

“É fundamental [o campeonato estadual]. Nós sabemos que o futebol não é só o futebol milionário dos grandes times. Quem constitui o grande celeiro para atletas é exatamente essa base com campeonatos regionais, campeonatos estaduais. O Governo do Estado sabe das dificuldades dos clubes, especialmente do interior. Se você observa que Bahia e Vitória já têm dificuldades, imagina os clubes do interior. É muito importante a participação do Governo do Estado através da TVE, porque isso dá dimensão, repercute a ação dos campeões. Veja que o nível de audiência foi grande, o que dá uma demonstração que existe um apelo do campeonato estadual da Bahia, e a participação do estado é fundamental porque isso tem a ver com fomento ao esporte que é mais praticado, o esporte que é mais admirado pelo povo”, contou o secretário ao Portal A TARDE.

Vicente Neto, diretor geral da Superintendência dos Desportos do Estado da Bahia (Sudesb), também exaltou o apoio do Governo do Estado para o futebol baiano por meio do Instituto de Radiodifusão Educativa da Bahia (IRDEB), fundação responsável pela TVE.

“Eu tenho certeza que o futebol da Bahia ganha um outro patamar a partir dessa parceria que envolve recursos, envolve cobertura, envolve divulgação e a projeção também de novos talentos. Uma oportunidade única que nós temos para os dez clubes da Bahia que estão na Série A poderem mostrar para o Brasil um campeonato bem organizado, um campeonato que atinge vários territórios de identidade, que movimenta a economia e que vai botar o futebol da Bahia certamente num patamar diferenciado”, afirmou o diretor geral.



Vicente Neto, diretor geral da Sudesb | Foto: Marcos Valença | Ag. A TARDE

Confira a 1ª rodada do Baianão 2024:

Domingo, 14/01

16h | Bahia de Feira x Jacobina

18h30 | Itabuna x Atlético de Alagoinhas

Quarta-feira, 17/01

17h | Barcelona de Ilhéus x Juazeirense

19h15 | Jacuipense x Vitória

21h30 | Bahia x Jequié