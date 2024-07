É hoje! Brasil tem chance de recuperar confiança contra Uruguai

Dorival Júnior vai ter que se virar sem o atacante Vinicius Júnior, suspenso - Foto: Rafael Ribeiro/CBF

Depois de uma atuação que rendeu muitas críticas ao desempenho da Seleção Brasileira na última rodada da fase de grupos, contra a Colômbia, o Brasil voltará a campo hoje em partida decisiva, válida pelas quartas de final da Copa América, contra um rival tradicional, o Uruguai, que vem demonstrando até aqui o que seria para muitos o melhor futebol da competição. O duelo está marcado para começar às 22h (horário da Bahia), no Allegiant Stadium, em Las Vegas (EUA).

Os comandados pelo técnico Dorival Júnior buscam afastar a sensação de insegurança que já perdura há um bom tempo, sobretudo após os desempenhos abaixo da média do Brasil com os treinadores anteriores — Ramon Menezes e Fernando Diniz. Especificamente nesta edição da competição da Conmebol, os brasileiros pouco convenceram e passaram de fase apenas na segunda colocação do seu grupo.

Na estreia, um empate sem gols contra a Costa Rica fez a torcida ligar o alerta. Na ocasião, o lateral direito Danilo, da Juventus, chegou a discutir acaloradamente com um torcedor que estava na arquibancada logo depois do apito final. Na rodada seguinte veio a melhor atuação da Canarinho no torneio: com Vini Júnior bailando e tendo ido às redes duas vezes, a vitória veio em uma goleada por 4 a 1.

Mas o que parecia bom durou pouco e o balde de água fria veio contra os colombianos, que dominaram o Brasil e tiveram boas chances de sair com o triunfo — o jogo acabou em 1 a 1. Para complicar ainda mais o cenário, nessa partida Vinicius foi amarelado logo no início, o que o deixa de fora do confronto de hoje, contra a Celeste Olímpica.

Se tivesse passado na primeira colocação, certamente o desafio de hoje seria muito mais ameno, contra a seleção do Panamá, mas essa não é a realidade. Mesmo assim, é possível que o Brasil pegue uma situação ruim e a transforme em algo positivo: se conseguir a classificação contra o time de Marcelo Bielsa, a confiança do elenco e da torcida pode crescer consideravelmente e se tornar, consequentemente, o combustível necessário para a Amarelinha alcançar o decacampeonato.

Se os números não forem o suficiente para por o adversário de hoje entre os cotados ao título (a seleção uruguaia está com 100% de aproveitamento e tem o melhor ataque da Copa América, com nove gols marcados), as palavras do capitão da Seleção Brasileira, Danilo, parece não deixar tantas dúvidas: “É uma equipe muito potente [o Uruguai], que tem muita qualidade e vem demonstrando isso. Vai ser um grande jogo”, afirmou.

Sem erros

Contra uma equipe tão forte quanto a de hoje, os jogadores precisam estar atentos a cada dividida. Além disso, como o Uruguai tem uma das melhores defesas da competição (apenas um gol sofrido), cada oportunidade clara deve ser convertida em gol. Com Vini Jr de fora, o artilheiro do Brasil, outras peças devem suprir esse espaço. E Endrick, que tem pouca minutagem no torneio (jogou apenas 35 minutos somadas as três partidas), é o escolhido para começar como titular pela primeira vez. Vale destacar que o jovem atleta é quem mais vezes foi às redes na era Dorival.

Em entrevista coletiva concedida nessa semana, o goleiro Alisson avaliou a fase de grupos que fez o Brasil e projetou o embate desta noite. Para o guardião das redes verde e amarelas, é preciso mudança de postura, já que qualquer erro dentro de campo pode ser fatal — pelo caráter de mata-mata e pela qualidade do oponente.

“Queríamos nos classificar na primeira colocação, que é nosso principal objetivo. Mas a classificação veio, e é o mais importante. Agora começa o mata-mata e precisamos ligar uma chave diferente. São partidas que não permitem erros. Então, já estamos focados no Uruguai para fazer o melhor”, disse o goleiro.

A muralha do Liverpool sabe que agora não há mais vidas extras. Oscilar está fora de cogitação se os brasileiros querem trazer o título para casa. Mesmo com tanto a perder, o jogador pediu tranquilidade ao torcedor: “Esse é um grande desafio, principalmente neste momento de reconstrução, um novo ciclo. Por isso, pedimos paciência para aprimorar em todos os aspectos”.