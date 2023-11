"É um esporte que você joga sozinho, no seu mundo", diz jovem tenista | A TARDE

O primeiro dia do A TARDE Play by Infinite Tennis contou com a presença de diversas pessoas, inclusive jovens atletas, que estão iniciando suas carreiras no esporte. Durante o torneio, o Portal A TARDE conversou com o pequeno Matheus Espinheira, de 11 anos, mas que já pratica tênis há seis.



Questionado sobre como surgiu sua relação com o tênis, o jovem atleta falou que está ligado ao esporte desde muito antes de nascer: “Meus pais já jogavam antes de eu nascer, então tinha essa ligação”.

Matheus declarou que também jogava futebol, mas que optou por seguir no tênis: “O tênis é outro mundo. É um negócio que toca o coração das pessoas, pois é um mundo que não tem xingamentos. É um esporte que você joga sozinho, na sua tranquilidade, no seu mundo”.

Apesar da pouca idade, Matheus já viajou para alguns Campeonatos Brasileiros Interclubes, em Curitiba, Brasília, Minas Gerais, Itajaí, Rio de Janeiro, Aracaju e Maceió. “Nas primeiras competições eu não ganhei, mas ao longo dos torneios eu fui melhorando e na última competição que eu estive consegui chegar nas quartas de final”, finalizou.