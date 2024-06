"É uma coisa muito forte", se emociona Rafaelle com jogo em Salvador | A TARDE

Natural de Cipó, a zagueira Rafaelle, que defende o Orlando Pride, dos Estados Unidos, viverá uma experiência marcante: Será a primeira jogadora baiana que defenderá a seleção brasileira em solo baiano. O time verde e amarelo encara a Jamaica nesta terça-feira, às 20h, na Arena Fonte Nova, em amistoso preparatório para as Olimpíadas de Paris.

A defensora não escondeu a felicidade de realizar este feito e lembrou que nem a baiana Formiga, jogadora que mais disputou Copas do Mundo e reconhecida como uma das maiores jogadoras da história, não teve o privilégio de atuar no estado natal. Ela revelou que buscou se recuperar o mais rápido possível para vivenciar este momento histórico.

"É legal lembrar disso, que jogar em Salvador é uma coisa que nem Formiga, ninguém viveu na seleção brasileira e eu estou tendo esse prazer como baiana de experimentar isso. Fico muito feliz. É uma emoção grande. Até acho engraçado que quando eu soube do anúncio do jogo aqui em Salvador, eu conversei com o pessoal do clube lá do Orlando, eu falava: "Por favor, eu tenho que estar nesse jogo em Salvador". Terminava o treino eu ia tratar e fazia sessão extra de recovery. Saía do jogo e eu agradecia a Deus por estar bem pra estar aqui na seleção", comentou a jogadora.

Rafaelle não segurou as lágrimas sobre a importância de disputar o jogo em Salvador, diante dos amigos e familiares, que lhe deram apoio durante sua caminhada profissional no futebol feminino. Emocionada, a atleta de 32 anos ressaltou a dificuldades até vestir a camisa canarinho.

"É uma coisa muito forte, porque você vai ter sua família que te apoiou. Eu me emociono porque só eu sei eu e minha família sabem o quão difícil é chegar na seleção brasileira. E você ter a oportunidade de jogar na sua cidade é incrível. Minha mãe já foi assistir meu jogo, minha irmã já foi assistir meu jogo, meus amigos, meu primo que brincou comigo, ele vai poder também estar aqui. Então, muita gente só conhece a seleção na televisão e você ter o prazer de assistir a gente, a importância disso é muito grande, eu fico muito feliz de estar aqui hoje e viver esse momento", disse Rafaelle emocionada.

Será o segundo encontro entre às seleções. No último sábado, as brasileiras aplicaram 4 a 0 nas caribenhas, em jogo realizado na Arena Pernambuco. Os gols foram marcados pela rainha Marta duas vezes, Adriana e a zagueira Swaby, contra.



De acordo com informações da CBF, mais de 20 mil torcedores já estão garantidos para curtir o jogão na Arena Fonte Nova.

