"É uma covardia o que acontece", diz Dorival sobre ataques à Vini Jr | A TARDE

O técnico Dorival Júnior iniciou a entrevista coletiva desta segunda-feira, 25, em Madrid, com uma forte ênfase no posicionamento da seleção brasileira contra o racismo. Ele também abordou o emocionante relato de Vini Jr., que chorou ao falar sobre as dificuldades que enfrenta devido ao preconceito na Europa.

"Foi um momento muito difícil e complicado para um garoto que praticamente vem iniciando uma carreira e ser atacado como tem sido atacando nos últimos meses e, talvez, há anos. É uma covardia o que acontece. Me desculpem, mas não temos outra definição para o que acontece. Fato esse que também acontece diariamente no nosso país, do qual precisamos de um esforço coletivo de todos, que o Ministério Público atue de uma maneira mais presente e direta para que possa inibir e coibir toda e qualquer agressão nesse sentido. Os seres humanos precisam se respeitar antes de tudo. Pessoas que vêm a campo é inaceitável que tenham reações desse tipo, fato esse que vem se repetindo por algumas vezes, fazendo com que o espetáculo perca o seu brilho natural", disse Dorival.