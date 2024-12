Após Baiano, Mulheres de Aço conhecem chaveamento da Brasil Ladies Cup

Após golear o Vitória por 5 a 0 no placar agregado, Bahia conquistou o Baianão no último sábado - Foto: Letícia Martins/EC Bahia

Após título da Série A2 do Campeonato Brasileiro e do Baianão, o Bahia busca conquistar uma tríplice coroa com a sua equipe feminina. Na tarde desta segunda-feira, 18, as Mulheres de Aço conheceram suas adversárias na Brasil Ladies Cup, a última competição do calendário do Tricolor em 2024.

O torneio conta com a participação de oito equipes, sendo cinco brasileiras, e é dividido com dois grupos de quatro clubes. Além do Bahia, o Avaí Kinderman, o Pumas, do México, e a Seleção de Paraguai integram o Grupo A. Já do outro lado da chave, River Plate, da Argentina, Grêmio, Athletico-PR e Sport ficam no Grupo B.

O formato de disputa da Brasil Ladies Cup consiste em uma final, que será disputada pelo líder de cada grupo. A decisão está marcada para o dia 22 de dezembro.

Confira as datas dos jogos do Bahia na competição, que serão sediadas no Estádio do Canindé, em São Paulo:

Bahia x Pumas-MEX - 15 de dezembro, às 20h30;

Bahia x Avaí Kindermann - 17 de dezembro, às 16h;

Bahia x Paraguai - 19 de dezembro, às 20h.