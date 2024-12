Biel integra parte do penúltimo treino do Bahia de olho no Palmeiras

Rafael Ratão, Cauly e Biel em treino no CT Evaristo de Macedo - Foto: Letícia Martins/EC Bahia

O Bahia está quase pronto para o duelo contra o Palmeiras, que pode valer a volta do Tricolor ao G-7 do Campeonato Brasileiro. Na manhã desta segunda-feira, 18, o elenco do clube baiano realizou o penúltimo treino antes de enfrentar o Alviverde, que é o vice-líder do Brasileirão.

Após se recuperar de uma fratura por estresse na coluna, o atacante Biel participou de uma parte das atividades no CT Evaristo de Macedo e finalizou com um trabalho especial, assim como o volante Rezende, e ainda aparecem como dúvidas para a próxima partida da equipe comandada por Rogério Ceni. O lateral Iago Borduchi, em tratamento, não treinou durante a semana e desfalca o Esquadrão de Aço.

No treinamento desta manhã, o elenco participou de um exercício técnico em campo reduzido e um treino de finalizações. Por fim, atividades específicas para cada posição marcaram o fim do dia de trabalhos para o Tricolor. O Bahia encerra nesta terça-feira, 19, a preparação para enfrentar o Palmeiras. O duelo esta marcado para a próxima quarta, 20, às 18h, na Arena Fonte Nova.