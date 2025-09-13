E.C.BAHIA
Após títulos e quedas, Bahia mira Série A com força total
Esquadrão traça calendário e prioriza Brasileirão nas 18 partidas restantes
Por Luiz Teles
Após oito meses, 62 jogos, dois títulos e três desclassificações, o Bahia terá apenas um foco nas 18 partidas que lhe resta na temporada 2025: o Campeonato Brasileiro. Com a conquista do troféu do Nordestão, no último sábado, e a queda nas quartas de final da Copa do Brasil, na quarta-feira, o Esquadrão não precisará mais eleger prioridades até o final do ano, fazendo da Série A, onde ocupa o 4º lugar na tabela de classificação, seu único foco.
O calendário do Tricolor já está definido. Seu único duelo sem data para o Brasileirão era contra o Internacional, jogo adiado da 14ª rodada e que acontecerá no dia 22 de outubro, às 19h, na Fonte Nova. Outro duelo atrasado do Bahia, contra o Vasco, pela 16ª rodada, também já está marcado para o dia 24 deste mês, às 19h30, em São Januário. Assim, o Esquadrão encerra a temporada no dia 7 de dezembro, quando enfrentará o Fluminense, fora de casa, na derradeira partida da Série A, pela 38ª rodada.
Focar em apenas uma competição, contudo, não significa um sossego consistente para o Bahia. O apertadíssimo calendário da CBF fará com que o Brasileirão tenha duas partidas a cada sete dias na maior parte das semanas até o fim da competição. Com as semifinais e finais da Copa do Brasil empurradas para após a 38ª rodada, as únicas ‘folgas’ previstas acontecerão nas datas Fifa e durante os duelos de mata-mata da Libertadores e Copa Sul-Americana, como acontecerá na semana que vem, no intervalo entre o jogo do Bahia contra o Cruzeiro, segunda-feira, às 20h, na Fonte Nova, e a visita do Tricolor ao Ceará, no Castelão, no sábado, 20, às 18h30. Depois disso, o Esquadrão só terá um ‘refresco’ entre a 27ª e 28ª rodadas, entre 4 e 15 de outubro.
Sequência complicada
O Bahia vai encarar uma sequência difícil de jogos nas próximas seis partidas. A equipe fará três duelos em casa contra clubes que estão no Top-3 da Série A: além do Cruzeiro, depois de amanhã, encara o Palmeiras, no dia 28, e Flamengo, em 5 de outubro. Fora de casa, depois de Ceará e Vasco, terá pela frente o Botafogo, no dia 1º do mês que vem.
A esperança do técnico Rogério Ceni é que durante esse período ele possa começar a contar com atletas importantes do elenco que estão afastados por lesão. No momento, estão no departamento médico os pontas Erick Pulga e Ademir, principais assistentes da equipe na temporada. Por outro lado, o zagueiro Kanu, o volante Caio Alexandre, o meio-campista Erick e o atacante Ruan Pablo já estão em transição para os treinos em campo e devem ficar aptos para o retorno aos gramados nas próximas semanas.
Com 36 pontos conquistados em 20 partidas no Brasileirão, o Bahia hoje está a 11 pontos do líder Flamengo (que fez 21 jogos), oito do vice-líder Cruzeiro (22) e sete do Palmeiras (20). O Tricolor é perseguido de perto por Botafogo (5º) e Mirassol (6º), que fecham a zona de classificação à pré-Libertadores e têm 35 pontos e os mesmos 20 duelos já disputados no torneio. O São Paulo é o 7º, com 32 e 22 partidas.
O Bahia, que se reapresentou ontem pela manhã no CT Evaristo de Macedo, treina ainda hoje e amanhã antes de iniciar a concentração para enfrentar o Cruzeiro.
