Artilheiro no sub-20 é liberado pelo Bahia e vai para SAF da Série B

Formado nas categorias de base do Esporte Clube Bahia, o atacante João Andrade está de saída do clube. Aos 20 anos, o jogador foi liberado pelo Esquadrão e encaminha sua transferência para o Londrina, do Paraná, clube que tem Guilherme Bellintani, ex-presidente do Bahia, como proprietário da SAF, e disputa a Série B do Campeonato Brasileiro.

Segundo informações obtidas pelo portal A TARDE, o Bahia manterá um percentual dos direitos econômicos de João Andrade. Dessa forma, o clube baiano poderá ser beneficiado financeiramente em caso de uma futura negociação do atacante. A informação foi inicialmente divulgada pelo yotuber Neto ECBTV.





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1 de 1 João Andrade acerta com o Londrina | Foto: Letícia Martins/EC Bahia

A saída faz parte de uma nova estratégia adotada pelo Bahia para atletas formados em suas categorias de base que não terão espaço no elenco profissional, mas ainda apresentam potencial de valorização no mercado. A ideia é dar novos destinos aos jogadores e, ao mesmo tempo, preservar uma participação econômica em possíveis transferências futuras.





O modelo prevê a negociação definitiva dos atletas, com a manutenção de parte dos direitos econômicos pelo Bahia. A estratégia é semelhante à adotada pelo Palmeiras nos últimos anos e também é bastante comum entre clubes europeus.





João Andrade no Bahia

João Andrade chegou ao Bahia em 2020 e construiu uma trajetória extensa nas categorias de base do clube. Anteriormente conhecido como “Coni”, o atacante disputou 129 partidas entre as equipes sub-15 e sub-20, com 47 gols marcados. Em 2026, é o quinto artilheiro do sub-20, com 12 gols.





Durante esse período, o jogador conquistou cinco títulos do Campeonato Baiano Sub-20, em 2021, 2023, 2024, 2025 e 2026.

No time profissional, João Andrade teve poucas oportunidades e entrou em campo em apenas cinco partidas. Ainda assim, integrou os elencos que conquistaram o Campeonato Baiano em 2023, 2025 e 2026, além da Copa do Nordeste de 2025.



