Athletico aceita proposta do Bahia por volante; saiba detalhes

O Bahia está perto de fechar a negociação pelo volante Erick, do Athletico. O clube paranaense aceitou a proposta tricolor, na faixa de 4,5 milhões de euros (aproximadamente R$ 28,7 milhões na cotação deste domingo, 22), mas ainda debate as melhores datas para o pagamento.

De acordo com informações do portal GE, Bahia e Athletico as partes ainda estão definindo o percentual do jogador e o tempo de contrato, que pode ser de quatro ou cinco temporadas.

Confirmando a compra de Erick, o Bahia terá vencido as concorrências de clubes como Internacional e Santos.

Erick fez 282 jogos com a camisa do Athletico, tendo marcado 23 gols e dado 12 assistências. Com a camisa do rubro-negro paranaense, ele se sagrou campeão da Copa do Brasil em 2019 e da Copa Sul-Americana em 2021.