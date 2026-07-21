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Bahia avança às quartas e mantém vivo o sonho do título
Com gol de Angela, as Mulheres de Aço venceram o Itabirito-MG por 1 a 0 na Copa do Brasil Feminina
O Esporte Clube Bahia está entre as oito melhores equipes da Copa do Brasil Feminina. Na noite desta terça-feira, 21, as Mulheres de Aço venceram o Itabirito-MG por 1 a 0, na Arena do Jacaré, em Sete Lagoas (MG), e garantiram vaga nas quartas de final da competição nacional.
O gol da classificação foi marcado pela volante Angela, na segunda etapa, em um duelo de poucas oportunidades e bastante equilíbrio.
Agora, o Tricolor aguarda a definição do próximo adversário, que será conhecido em sorteio promovido pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), marcado para a manhã da próxima sexta-feira, 24. A partir das quartas de final, os confrontos passarão a ser disputados em jogos de ida e volta.
Angela decide e coloca o Bahia nas quartas
O Bahia criou as principais chances da partida ainda no primeiro tempo. Aos 27 minutos, Angela arriscou de fora da área, contou com um desvio na defesa e obrigou a goleira do Itabirito-MG a fazer grande defesa.
Logo na sequência, Roque ficou muito perto de abrir o placar, mas viu a finalização ser salva em cima da linha por uma defensora da equipe mineira.
A insistência tricolor foi recompensada aos 17 minutos da etapa final. Após passe de Raquel, Angela voltou a aparecer, finalizou de fora da área e balançou as redes para garantir a vitória e a classificação das Mulheres de Aço.
Próximo compromisso das Mulheres de Aço
Classificado às quartas de final da Copa do Brasil Feminina, o Bahia agora volta as atenções para o Campeonato Brasileiro. O próximo compromisso das Mulheres de Aço será na próxima segunda-feira, 27, às 19h, diante do Botafogo, na Arena Cajueiro, em Feira de Santana.