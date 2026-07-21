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Bahia avança às quartas e mantém vivo o sonho do título

Com gol de Angela, as Mulheres de Aço venceram o Itabirito-MG por 1 a 0 na Copa do Brasil Feminina

Téo Mazzoni
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Com gol de Angela, o Bahia venceu o Itabirito por 1 a 0, em Sete Lagoas, garantiu vaga nas quartas de final da Copa do Brasil Feminina
Com gol de Angela, o Bahia venceu o Itabirito por 1 a 0, em Sete Lagoas, garantiu vaga nas quartas de final da Copa do Brasil Feminina - Foto: Divulgação / EC Bahia

O Esporte Clube Bahia está entre as oito melhores equipes da Copa do Brasil Feminina. Na noite desta terça-feira, 21, as Mulheres de Aço venceram o Itabirito-MG por 1 a 0, na Arena do Jacaré, em Sete Lagoas (MG), e garantiram vaga nas quartas de final da competição nacional.

O gol da classificação foi marcado pela volante Angela, na segunda etapa, em um duelo de poucas oportunidades e bastante equilíbrio.

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Agora, o Tricolor aguarda a definição do próximo adversário, que será conhecido em sorteio promovido pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), marcado para a manhã da próxima sexta-feira, 24. A partir das quartas de final, os confrontos passarão a ser disputados em jogos de ida e volta.

Angela decide e coloca o Bahia nas quartas


O Bahia criou as principais chances da partida ainda no primeiro tempo. Aos 27 minutos, Angela arriscou de fora da área, contou com um desvio na defesa e obrigou a goleira do Itabirito-MG a fazer grande defesa.


Logo na sequência, Roque ficou muito perto de abrir o placar, mas viu a finalização ser salva em cima da linha por uma defensora da equipe mineira.


A insistência tricolor foi recompensada aos 17 minutos da etapa final. Após passe de Raquel, Angela voltou a aparecer, finalizou de fora da área e balançou as redes para garantir a vitória e a classificação das Mulheres de Aço.

Próximo compromisso das Mulheres de Aço


Classificado às quartas de final da Copa do Brasil Feminina, o Bahia agora volta as atenções para o Campeonato Brasileiro. O próximo compromisso das Mulheres de Aço será na próxima segunda-feira, 27, às 19h, diante do Botafogo, na Arena Cajueiro, em Feira de Santana.

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Copa do Brasil Feminina Esporte Clube Bahia Mulheres de Aço

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