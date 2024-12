Bahia busca afastar má fase contra o Cuiabá

Ceni busca guiar Bahia para retorno à Libertadores depois de 36 anos - Foto: Raphael Muller / Ag. A TARDE

Há incríveis 62 dias o Esquadrão de Aço conquistou seu último resultado positivo no Campeonato Brasileiro, o que resultou em uma queda vertiginosa na tabela de classificação. Se antes os comandados pelo técnico Rogério Ceni sonhavam com brigar no G-4, agora, na 8ª colocação, temem ficar de fora da próxima Copa Libertadores – de acordo com o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o time ainda tem 32,7% de ir à Liberta.

A última vitória foi dentro de casa, contra um Criciúma enfraquecido. Hoje, o clube baiano volta a enfrentar uma equipe que, além de brigar na parte de baixo na competição, não tem mais nenhuma pretensão: o já rebaixado Cuiabá. Às 19h30, na Arena Pantanal, na capital do Mato Grosso, o Bahia busca voltar a conseguir os três pontos, depois de dois meses, em partida válida pela 36ª rodada da Série A.

A solução para a crise aparentemente está dada: mesmo longe da Fonte Nova, o Tricolor encara logo um time traumatizado pela sua primeira queda desde que chegou à elite do futebol nacional, em 2021. No entanto, por mais que as circunstâncias sejam favoráveis ao Bahia, que ainda tem fortes motivações no campeonato, será preciso que a dificuldade de jogar fora de casa se superada — o último triunfo do Tricolor nessas condições foi em agosto, contra o Grêmio.

Mesmo assim, o favoritismo para o embate segue com os baianos. Se a fase não é boa para o Bahia, o fragilizado adversário também vive péssimo momento: apenas uma vez nos dez compromissos mais recentes o Cuiabá ficou com a vitória. Nesse recorte, a equipe empatou cinco vezes e perdeu nas outras quatro partidas. Há uma deficiência também no que se refere ao setor ofensivo do time, que tem o segundo pior ataque da Elite (27 gols marcados).

A torcida tricolor, cuja grande parte já perdeu a paciência com a inegável má fase da equipe, espera que a vitória volte a ser conquistada para que o que atualmente é difícil de ser alcançado não se torne impossível. Se não vencer o Dourado, imaginar que o Bahia terá forças para ficar no G-8 até a última rodada ficará cada vez mais árduo.

Outra motivação

Há outro fator que pode servir de motivação para o clube baiano hoje: a chance do Vitória poder se aproximar na tabela. Atualmente com 42 pontos, o Rubro-Negro baiano ainda pode chegar aos 51 na Série A.

Caso o desempenho do Tricolor continue abaixo e o seu rival não tropece, é capaz do Leão ultrapassar o Bahia e a temporada ser marcada por esse fracasso do Esquadrão, mesmo com as contratações mais caras da história do clube tendo sido feitas nesse ano.

Vale lembrar que, mesmo com menos poder financeiro, o Vitória conseguiu conquistar o título do Campeonato Baiano em 2024, enquanto o Bahia perdeu a final justamente para o Leão e também ficou de fora da decisão do Nordestão. Para evitar que esse cenário aconteça, quem parece ter a solução é o meia Caio Alexandre, que em entrevista coletiva pré-jogo falou sobre a postura que o Tricolor de Aço deve ter no duelo de hoje à noite.

”Temos que ir para Cuiabá e fazer uma grande partida. Vamos entrar concentrados para um grande jogo. Temos que fazer o nosso melhor e entregar o máximo. Vai ser um jogo difícil. O Cuiabá é uma equipe forte, muito física. Independente de estar rebaixado, eles vão querer mostrar trabalho, e nós também. Temos que performar muito bem para conseguir o resultado”, comentou.

Tem interesse

A temporada nem acabou ainda, mas o Tricolor de Aço já está buscando se reforçar para o ano que vem, inclusive o seu setor de meio de campo. O interesse da direção do Bahia está na contratação de Tomás Pochettino, de 28 anos, que atualmente joga pelo Fortaleza.

Um dos destaques da equipe cearense em 2024, o meia argentino soma 20 participações em gols no ano (sete bolas nas redes e treze assistências). O jogador, que hoje perdeu espaço no clube, já tem costume de atuar ao lado de Caio Alexandre, já que em 2023 os dois vestiam a camisa do Leão do Pici.