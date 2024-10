Bahia e Ceni tentam mudar retrospecto negativo contra o Flamengo

Rogério Ceni em treino do Bahia - Foto: Letícia Martins / EC Bahia

O clima de eleição está no ar e com ele aquela esperança de renovação de ares e de que mudanças estão por chegar. E é com espírito de dar uma guinada no retrospecto contra o Flamengo que o Bahia irá a campo, hoje, contra o time carioca, às 19h, na Arena Fonte Nova, pela 29ª rodada do Brasileirão.Rogério Ceni em treino do Bahia

O Bahia não vence o Flamengo desde agosto de 2019. De lá para cá foram 10 jogos e 10 derrotas. Em 2024, o Esquadrão fará seu quarto duelo contra o Rubro-Negro: perdeu por 2 a 1 no 1º turno da Série A, no Maracanã, e sofreu dois revezes por 1 a 0 nas quartas de final da Copa do Brasil, tanto dentro quanto fora de casa.

E se o Tricolor está engasgado com o time carioca, imagine o técnico Rogério Ceni, que em sua carreira de treinador já enfrentou o Fla 14 vezes, perdendo todas. Foi batido em seis duelos defendendo o São Paulo, três pelo Fortaleza, uma pelo Cruzeiro e quatro pelo Bahia.

“Enfrentei só uma vez o Flamengo antes de 2019. O resto, depois, quando o clube fortaleceu muito. Estamos falando de um time forte, de qualidade, com bom elenco. São coincidências da vida. Um dia vamos conseguir nos fortalecer e vencer esse confronto”, disse Ceni após a última derrota na Copa do Brasil este ano.

O alento para o treinador e a torcida tricolor é que, exceto pelo último duelo no Maracanã, o Bahia fez bons jogos contra o Flamengo em 2024, com números bem superiores ao time carioca, em posse de bola, chutes a gol e oportunidades claras, apesar de sair de campo derrotado.

Uma vitória hoje, contra um adversário direto, deixa o Bahia em ótima situação na tabela. Com a derrota do Cruzeiro para o Fluminense na quinta-feira, o Tricolor se manteve em 6º lugar com 45 pontos. Já o Flamengo ocupa a 4ª posição, com 48 pontos. Entre eles está o São Paulo, 5º colocado, com 47 pontos. O Internacional, que tem um jogo a menos e enfrenta o Corinthians hoje, fora de casa, é o 7º, com os mesmos 45 pontos do Esquadrão, mais com um triunfo a menos.

Sem Everton

Para quebrar os incômodos tabus na noite de hoje, Rogério Ceni não poderá contra com Everton Ribeiro, suspenso após receber seu terceiro cartão amarelo no Brasileirão no duelo contra o Criciúma, no último domingo. Com a ausência de seu principal articulador e mais experiente meio-campista, o treinador deve escalar o uruguaio Carlos de Pena para compor o setor ao lado de Caio Alexandre, Jean Lucas e Cauly. Desde o início do campeonato, esta tem sido sua substituição mais frequente no decorrer das partidas quando precisar sacar Everton Ribeiro por desgaste físico. Por menos vezes, optou por Yago Felipe.

No último Ba-Vi, contudo, quando perdeu o ex-Flamengo por lesão ainda no 1º tempo, optou por Biel em seu lugar, deslocando Thaciano para atuar como meia. Sem poder contar ainda com o atacante, opções possíveis seriam as entradas de Lucho Rodriguez ou de Rafael Ratão.

Pelo lado do Flamengo, Filipe Luís fará sua estreia como técnico no Campeonato Brasileiro, após debutar no comando do Rubro-Negro na última quarta-feira, com triunfo de 1 a 0 sobre o Corinthians, pela Copa do Brasil.

Em sua segunda partida à frente do clube do qual foi jogador nas últimas cinco temporadas, ele tende ir a campo hoje com força máxima, com mudanças apenas na lateral-esquerda, com a troca de Alex Sandro, lesionado, por Ayrton Lucas. Gabigol deve ser mantido no ataque, ao lado de Bruno Henrique, assim como Léo Ortiz na defesa, com Léo Pereira.