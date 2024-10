Bahia está definido para enfrentar o Criciúma na Arena Fonte Nova - Foto: Leticia Martins | ECBahia

O Bahia já está definido para enfrentar o Criciúma, em partida marcada para as 18h30, na Arena Fonte Nova, válida pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico Rogério Ceni fez uma mudança na equipe em relação ao último duelo do Tricolor, diante do Fortaleza, no Castelão.

A única alteração é a volta do zagueiro Kanu, que cumpriu suspensão no duelo contra o Leão do Picí, no time titular. O defensor entrou no lugar de Victor Cuesta e formará dupla de zaga ao lado de Gabriel Xavier.

Já o restante da equipe permanece sem mudanças. Portanto, o Bahia vai a campo com: Marcos Felipe; Arias, Gabriel Xavier, Kanu e Luciano Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas e Everton Ribeiro e Cauly; Everaldo e Thaciano.

Já o Criciúma, adversário da noite, contará com o retorno de Yannick Bolasie, que cumpriu suspensão no meio da semana contra o Grêmio. Entretanto, o treinador Cláudio Tencati terá que lidar com os desfalques de Newton, Matheusinho e Ronald, que receberam o terceiro cartão amarelo contra a equipe gaúcha.

O treinador Cláudio Tencati escalou o Tigre com: Gustavo; Claudinho, Rodrigo, Tobias Figueiredo e Marcelo Hermes; Barreto, Patrick de Paula, Fellipe Mateus e Marquinhos Gabriel; Allano e Bolasie.

O atacante Pedro Rocha, que chegou ao Tigre por empréstimo junto ao Fortaleza, estará pela primeira vez no banco de reservas e à disposição do técnico do Criciúma.

Buscando se firmar no G6 do Campeonato Brasileiro, o Bahia ocupa a sexta colocação com 42 pontos.