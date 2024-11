Bahia inicia venda de ingressos para a partida contra o Palmeiras

Torcida do Bahia na Arena Fonte Nova - Foto: Leticia Martins / EC Bahia

O Bahia iniciou, neste sábado, a venda de ingressos para o jogo contra o Palmeiras, marcado para a próxima quarta-feira, 20, às 18h, na Arena Fonte Nova. Neste primeiro dia de comercialização, apenas sócios poderão garantir a presença no duelo válido pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Os bilhetes podem ser adquiridos somente pela internet, através do site da Fonte Nova e da plataforma da Ingresse, nos dois primeiros dias de venda. A partir da segunda-feira, 18, a comercialização abre para o público geral e os pontos presenciais, as lojas do Bahia nos shoppings de Salvador, também estarão disponíveis.

Confira a tabela de preços dos ingressos da partida entre Bahia x Palmeiras:





No dia do jogo, os ingressos podem ser adquiridos pela internet até as 19h. Na Arena Fonte Nova, as bilheterias funcionarão nos seguintes horários: Sul, das 10h às 19h15; Norte, das 15h15 às 19h15; e Leste (para a torcida visitante), das 10h às 19h15.