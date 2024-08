Bahia lança nova camisa em homenagem ao gol de Raudinei, em 1994

Detalhe da nova camisa do Bahia - Foto: Divulgação | EC Bahia

O Bahia anunciou, nesta terça-feira, 6, o lançamento de uma nova camisa, dessa vez, em homenagem ao ídolo Raudinei, autor do icônico gol do título do Campeonato Baiano de 1994, sobre o rival Vitória, marcado aos 46 minutos do segundo tempo. O feito completa 30 anos nesta quarta-feira, 7.

Minutos depois do lançamento de 94 unidades exclusivas para sócios, a camisa esgotou na loja online. Os sócios que já garantiram nesta ação promocional, vão receber o manto das mãos do ídolo em evento com os campeões de 1994, nesta sexta-feira, 9, no Museu do Bahia, na Arena Fonte Nova. Novas unidades serão comercializadas para o público geral.

Frase na parte traseira da camisa | Foto: Divulgação | EC Bahia

A peça, assinada pela Esquadrão, é predominantemente azul e vermelha com detalhes brancos, uma referência à camisa utilizada há 30 anos. Ela conta com a frase “O Bahia é um eterno gol de Raudinei” na parte superior traseira, um selo no lado esquerdo inferior com a imagem do ídolo comemorando e a data em que o feito aconteceu em detalhe dourado. O minuto 46 também aparece no detalhe branco da manga e o nome do craque dentro da numeração, ambos em dourado.