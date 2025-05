Bahia retoma projeto de vôlei após quase 20 anos de ausência

Bahia retorna com o vôlei após 20 anos - Foto: Divulgação / Bahia Associação

A Associação Esporte Clube Bahia (Associação) oficializou o retorno ao vôlei, quase duas décadas após sua última participação na modalidade. A iniciativa resgata uma tradição dos anos 2000, período em que o clube conquistou títulos importantes no cenário estadual e regional.

A volta do vôlei integra um projeto esportivo mais amplo que abrange outras modalidades olímpicas, como basquete 3x3 e vôlei de praia, além de atividades como rally, futevôlei, corrida de rua e MMA. A proposta foi aprovada em reunião extraordinária do Conselho Deliberativo, realizada no último dia 15 e transmitida pelo canal oficial do clube no YouTube.

O novo projeto será implantado em etapas e terá início nas categorias de base, do sub-14 ao sub-21, com planos futuros para a formação de uma equipe adulta. De acordo com o presidente da Associação, Emerson Ferretti, a proposta vai além do alto rendimento, incluindo também aspectos sociais.

“Entre essas etapas, planejamos ter acesso à captação de recursos via leis de incentivo e parcerias público-privadas (PPPs), a fim de incrementar as categorias de base e implementar um trabalho de inclusão social com crianças”, explicou Ferretti.

“É o segundo esporte mais popular no país e um dos mais desejados pela torcida, a quem agora temos o prazer de poder atender”, complementou.

O projeto tricolor conta com o apoio do Colégio Perfil, que será responsável por oferecer a infraestrutura física, equipe técnica e suporte logístico para os treinamentos e competições. A instituição, sediada em Lauro de Freitas, também promoverá o desenvolvimento educacional dos atletas, garantindo um suporte duplo: dentro e fora das quadras.

Como benefício adicional, sócios adimplentes do Bahia e seus dependentes terão 20% de desconto nas mensalidades do colégio parceiro.

A parte técnica será liderada pelo experiente José Paranhos, baiano e tricolor de 44 anos, que esteve envolvido com o clube na época dos primeiros projetos de vôlei. Com mais de 26 anos de carreira, Paranhos possui o certificado de Treinador Nacional Nível IV, o mais alto emitido pela Confederação Brasileira de Voleibol (CBV), e já comandou seleções de base baianas, além de equipes campeãs em níveis estaduais, regionais e nacionais.

Reestreia marcada

O retorno oficial do Bahia às quadras já tem data marcada. A reestreia será no próximo mês, durante o Campeonato Brasileiro Interclubes (CBI) Sub-21, que acontecerá em Natal (RN). A competição servirá como ponto de partida para a nova fase da modalidade no clube e uma oportunidade para os jovens atletas ganharem experiência.