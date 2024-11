Bahia tem pequena vantagem para enfrentar Vitória no Baianão Feminino

Segundo jogo da final estadual é hoje no estádio de Pituaçu - Foto: Divulgação

O Campeonato Baiano Feminino, nos últimos anos, tem sido marcado por uma grande hegemonia tricolor. As Mulheres de Aço levantaram a taça nas quatro últimas edições da competição e buscam o pentacampeonato contra as Leoas da Barra, hoje, no estádio de Pituaçu, em Salvador, pelo segundo jogo da final estadual.

A equipe do Vitória, por sua vez, vem nem uma crescente e, desde o ano passado, tem travado uma disputa particular com o Bahia, contribuindo com uma maior competitividade no clássico. Na volta da final, a heptacampeã tem a vantagem pequena de um gol, o que significa que o confronto segue completamente em aberto.

No estádio Reitor Edgard Santos, em Simões Filho, as Mulheres de Aço venceram por 1 a 0 com gol de Aryane, uma das principais jogadores que fazem parte da trajetória da equipe tricolor nos últimos tempos. As Leoas tiveram diversas chances e chegaram a dominar o primeiro tempo, mas foram efetivas para marcar.

Para levar a competição e conquistar o seu terceiro título, o Vitória precisará vencer por dois gols de diferença. A última vez que as rubro-negras foram campeão foi em 2018, em uma final contra a Associação Desportiva Lusaca, do município de Dias d'Ávila.

O fato de que a decisão segue aberta foi compartilhado pela atacante Ary, da equipe tricolor. Ela afirmou, em entrevista, que as Mulheres de Aço poderiam ter construído uma vantagem mais confortável. “Foi um jogo complicado sim, mas eu acho que a gente poderia sair com um placar mais elástico”, disse, sem desconsiderar a importância do resultado positivo, opinião compartilhada pela capitã Aila.

Duelo acirrado

“Conseguimos o triunfo, mas sabemos que foi uma partida abaixo do que esperávamos. Tiveram muitas coisas que queríamos ter feito e não conseguimos colocar em prática. Nesta semana estamos trabalhando bastante para tentar ajustar isso e corrigir os erros”, afirmou, em coletiva ao longo da semana.

Já Iana, capitã das Leoas, reconheceu a qualidade das adverárias, mas afirmou que a decisão segue aberta. “Foi um jogo muito pegado, muito duro. Sabíamos da competência das adversárias e viemos preparadas. Infelizmente não saímos com o resultado. Porém, nós temos mais um jogo, mais dois tempos para reverter o resultado. Vamos buscar sair com o título”, afirmou.