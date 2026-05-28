Bahia abre venda geral com ingressos de R$ 20 para partida contra o Botafogo

Depois de definir o preço do Check-in para sócios em R$ 1, o Bahia abriu nesta quinta-feira, 28, a venda dos ingressos do jogo contra o Botafogo para o público geral e torcida visitante. Válida pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro, a partida é a última antes da pausa para a Copa do Mundo 2026.

Com direito a promoção de R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia) para os setores Cadeira Superior Leste e Cadeira Superior Norte, os valores dos bilhetes variam de acordo com cada área da Arena Fonte Nova. Os ingressos para a torcida visitante estão sendo vendidos a R$ 120 (inteira) e R$ 60 meia.

Tudo sobre E.C.Bahia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Tabela de preços de cada setor

Tabela de preços de cada setor da Arena Fonte Nova - Foto: Divulgação | ECBahia

A programação de vendas começou no sábado, 23, apenas para sócios de prioridade 1, e se alongará até o intervalo da partida contra o Botafogo. As equipes se enfrentam no sábado, 30, às 17h30, em confronto direto na primeira parte da tabela do Brasileirão.

Vale mencionar que os ingressos estão à venda na plataforma da Ingresse, disponível através do próprio aplicativo ou no site da Arena Fonte Nova. O acesso ao estádio é realizado exclusivamente por meio de biometria facial.