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PROMOÇÃO!

Bahia abre venda geral com ingressos de R$ 20 para partida contra o Botafogo

Tricolor recebe o Alvinegro na Arena Fonte Nova, pelo Campeonato Brasileiro

Lucas Vilas Boas
Por
Torcida do Bahia presente na Arena Fonte Nova
Torcida do Bahia presente na Arena Fonte Nova - Foto: Divulgação | ECBahia

Depois de definir o preço do Check-in para sócios em R$ 1, o Bahia abriu nesta quinta-feira, 28, a venda dos ingressos do jogo contra o Botafogo para o público geral e torcida visitante. Válida pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro, a partida é a última antes da pausa para a Copa do Mundo 2026.

Com direito a promoção de R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia) para os setores Cadeira Superior Leste e Cadeira Superior Norte, os valores dos bilhetes variam de acordo com cada área da Arena Fonte Nova. Os ingressos para a torcida visitante estão sendo vendidos a R$ 120 (inteira) e R$ 60 meia.

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Tabela de preços de cada setor

Tabela de preços de cada setor da Arena Fonte Nova
Tabela de preços de cada setor da Arena Fonte Nova - Foto: Divulgação | ECBahia

A programação de vendas começou no sábado, 23, apenas para sócios de prioridade 1, e se alongará até o intervalo da partida contra o Botafogo. As equipes se enfrentam no sábado, 30, às 17h30, em confronto direto na primeira parte da tabela do Brasileirão.

Vale mencionar que os ingressos estão à venda na plataforma da Ingresse, disponível através do próprio aplicativo ou no site da Arena Fonte Nova. O acesso ao estádio é realizado exclusivamente por meio de biometria facial.

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Tags

bahia x botafogo campeonato brasileiro Esporte Clube Bahia

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