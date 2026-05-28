BRASILEIRÃO
Bahia x Botafogo: veja onde assistir, escalações e tudo sobre o jogo
Jogo é válido pela 18ª rodada do Brasileirão
Só falta mais um capítulo para o Bahia tentar melhorar a fase difícil que vem vivendo antes da Copa do Mundo. Neste sábado, 30, às 17h30, o Esquadrão entra em campo contra o Botafogo, pela 18ª rodada do Brasileirão, com a dívida de trazer uma alegria à torcida dentro de casa, na Arena Fonte Nova.
Sem vencer há oito partidas, o Bahia vem de cinco derrotas e três empates nos últimos confrontos, ocupando a oitava colocação na tabela do Brasileirão, com 23 pontos acumulados até aqui.
Do outro lado, no entanto, o Botafogo vive uma fase feliz. Depois de sair vitorioso na Sul-Americana ao vencer o Caracas, da Venezuela, por 3 a 1, e empatar em 1 a 1 com o São Paulo na última rodada do Brasileiro, o Alvinegro segue tentando subir mais na tabela, atualmente ocupando a décima posição com 22 pontos, apenas um atrás do Bahia.
Transmissão
- TV Bahia (TV aberta)
- Premiere ( pay-per-view)
Desfalques
Para o confronto contra o Botafogo, o Bahia de Rogério Ceni não pode contar com quatro jogadores.
- Acevedo (suspenso)
- Luciano Juba e Léo Vieira (lesionados)
O goleiro Ronaldo, que estava de fora das partidas por uma luxação traumática no cotovelo direito, já voltou a treinar e pode ser relacionado por Rogério Ceni, especialmente em meio às dificuldades que o gol do Bahia vem sofrendo após a lesão de Léo Vieira, que teve uma ruptura completa do tendão patelar do joelho direito e terá que passar por cirurgia.
Já o o Botafogo do técnico Franclim Carvalho chega para a partida sem:
- Joaquin Correa (suspenso)
- Allan, Júnior Santos, Bastos, Nathan Fernandes e Kaio Pantaleão (lesionados)
Prováveis escalações
Bahia: João Paulo (Ronaldo); Román Gómez, David Duarte, Kanu e Iago Borduchi; Erick; Everton Ribeiro e Jean Lucas; Erick Pulga, Sanabria e Willian José. Técnico: Rogério Ceni.
Botafogo: Neto; Vitinho, Justino, Ferraresi e Alex Telles; Huguinho e Medina; Rodríguez, Montoro e Villalba; Arthur Cabral. Técnico: Franclim Carvalho.