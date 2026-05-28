Neymar tem lesão confirmada e pode perder a estreia do Brasil na Copa

A Seleção Brasileira ganhou um motivo de preocupação às vésperas da Copa do Mundo de 2026. Nesta quinta-feira, 28, o médico do Brasil, Rodrigo Lasmar, confirmou que Neymar Jr. sofreu uma lesão de grau 2 na panturrilha e iniciou tratamento intensivo sob acompanhamento da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).



O problema físico foi identificado após a realização de exames médicos e de imagem durante a apresentação do atacante à Seleção. Em função da lesão, Neymar está fora dos amistosos preparatórios contra Panamá e Egito, marcados para os dias 31 de maio e 6 de junho, respectivamente. Além disso, o jogador virou dúvida para a estreia do Brasil no Mundial, diante do Marrocos, no próximo dia 13 de junho.



“Ele se apresentou, fez todos os exames médicos, terminamos com uma ressonância, que identificou uma lesão grau 2 na panturrilha. Ele segue em tratamento, esperamos que esteja liberado num prazo de duas a três semanas. Conosco, ele estará em um tratamento intensivo, temos como avaliar dia a dia a evolução”, disse Lasmar.

Veja:

Atenção!⚠️



Rodrigo Lasmar, médico da Seleção Brasileira, confirma lesão de grau 2 na panturrilha de Neymar.



O jogador está fora dos amistosos antes da Copa do Mundo.



📽️@geglobo pic.twitter.com/9iaVxLq9fV — LIBERTA DEPRE (@liberta___depre) May 28, 2026



A lesão aconteceu no duelo entre Santos e Coritiba, válido pelo Campeonato Brasileiro, realizado no dia 17 de maio. Após a partida, o departamento médico santista identificou um edema de dois milímetros na região da panturrilha do camisa 10. Desde então, Neymar não voltou a entrar em campo pelo clube paulista.



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De acordo com Rodrigo Zogaib, coordenador do Núcleo de Saúde do Santos, o quadro inicialmente era tratado como leve, mas exigia atenção por conta da necessidade de controle de carga e recuperação muscular.

Até quando a lista pode mudar?

O regulamento da Copa do Mundo 2026 prevê a entrega da lista definitiva no dia 1º de junho. A partir desta data, só há corte em casos justificados de lesão ou doença grave de um jogador. Sob justificativa para a Fifa, um jogador pode ser substituído até 24 horas antes do início da primeira partida do torneio.