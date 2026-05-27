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Copa do Mundo 2026: Fifa vira alvo de investigação por preços abusivos

Ingressos do Mundial viram alvo de denúncia nos Estados Unidos

Lucas Vilas Boas
Por
Copa do Mundo 2026 será sediada nos Estados Unidos, Canadá e México
Copa do Mundo 2026 será sediada nos Estados Unidos, Canadá e México - Foto: FIFA

A Fifa passou a ser alvo de uma nova apuração nos Estados Unidos envolvendo a comercialização de ingressos para a Copa do Mundo de 2026. Nesta quarta-feira, 27, autoridades dos estados de Nova York e Nova Jersey confirmaram a abertura de uma investigação para analisar possíveis irregularidades no processo de venda dos ingressos do torneio.

O foco principal está nas partidas que serão disputadas no MetLife Stadium, arena que receberá oito jogos do Mundial, incluindo a final marcada para 19 de julho. As procuradoras-gerais Letitia James e Jennifer Davenport solicitaram esclarecimentos da entidade máxima do futebol sobre os critérios utilizados na comercialização dos bilhetes.

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Segundo as autoridades, consumidores afirmaram que receberam assentos de categorias inferiores aos escolhidos no momento da compra. As denúncias apontam diferenças entre as localizações prometidas inicialmente e as disponibilizadas posteriormente aos torcedores.

Além da questão dos setores, o aumento expressivo nos preços dos ingressos também entrou na mira da investigação. As procuradoras destacaram que declarações públicas e estratégias adotadas pela Fifa podem ter influenciado diretamente na valorização excessiva das entradas para o torneio.

Os órgãos de defesa do consumidor dos dois estados norte-americanos também incentivaram torcedores que se sintam prejudicados a formalizar reclamações oficiais para auxiliar nas investigações.

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Tema repetido

Essa não é a primeira movimentação envolvendo o tema. Ainda em maio, o procurador-geral da Califórnia, Rob Bonta, já havia pedido explicações à FIFA após denúncias sobre possíveis práticas enganosas na venda dos ingressos, repercutidas pela imprensa americana.

Em resposta às reclamações, a Fifa declarou anteriormente que os mapas dos estádios apresentados durante a compra tinham caráter apenas ilustrativo e poderiam sofrer alterações posteriores.

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Copa do Mundo 2026 FIFA

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