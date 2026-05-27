Copa do Mundo 2026: Fifa vira alvo de investigação por preços abusivos

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A Fifa passou a ser alvo de uma nova apuração nos Estados Unidos envolvendo a comercialização de ingressos para a Copa do Mundo de 2026. Nesta quarta-feira, 27, autoridades dos estados de Nova York e Nova Jersey confirmaram a abertura de uma investigação para analisar possíveis irregularidades no processo de venda dos ingressos do torneio.

O foco principal está nas partidas que serão disputadas no MetLife Stadium, arena que receberá oito jogos do Mundial, incluindo a final marcada para 19 de julho. As procuradoras-gerais Letitia James e Jennifer Davenport solicitaram esclarecimentos da entidade máxima do futebol sobre os critérios utilizados na comercialização dos bilhetes.

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Segundo as autoridades, consumidores afirmaram que receberam assentos de categorias inferiores aos escolhidos no momento da compra. As denúncias apontam diferenças entre as localizações prometidas inicialmente e as disponibilizadas posteriormente aos torcedores.

Além da questão dos setores, o aumento expressivo nos preços dos ingressos também entrou na mira da investigação. As procuradoras destacaram que declarações públicas e estratégias adotadas pela Fifa podem ter influenciado diretamente na valorização excessiva das entradas para o torneio.

Os órgãos de defesa do consumidor dos dois estados norte-americanos também incentivaram torcedores que se sintam prejudicados a formalizar reclamações oficiais para auxiliar nas investigações.

Tema repetido

Essa não é a primeira movimentação envolvendo o tema. Ainda em maio, o procurador-geral da Califórnia, Rob Bonta, já havia pedido explicações à FIFA após denúncias sobre possíveis práticas enganosas na venda dos ingressos, repercutidas pela imprensa americana.

Em resposta às reclamações, a Fifa declarou anteriormente que os mapas dos estádios apresentados durante a compra tinham caráter apenas ilustrativo e poderiam sofrer alterações posteriores.