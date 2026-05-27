Barcelona fecha acordo de R$ 400 milhões por atacante da Inglaterra

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O Barcelona está próximo de anunciar sua primeira contratação para a próxima temporada. O clube catalão acertou a chegada do atacante inglês Anthony Gordon, atualmente no Newcastle United.

O jogador de 25 anos deve firmar vínculo por cinco temporadas com a equipe espanhola. A negociação gira em torno de 70 milhões de euros fixos (cerca de R$ 412 milhões), além de bônus por metas atingidas que podem elevar o valor total do acordo em mais 10 milhões de euros.

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A expectativa é que o anúncio oficial seja realizado nos próximos dias, após a conclusão dos últimos detalhes burocráticos. A informação foi divulgado pelo jornalista Fabrizio Romano.

Nova temporada

Anthony Gordon, atacante do New Castle - Foto: ANDY BUCHANAN / AFP

Anthony Gordon chega para reforçar o sistema ofensivo do Barça em meio ao processo de reformulação do elenco, especialmente após a saída do experiente centroavante Robert Lewandowski. Apesar da contratação, o clube ainda avalia outras opções no mercado para o ataque.

Formado nas categorias de base do Everton, o atacante ganhou destaque no futebol inglês pela velocidade e versatilidade no setor ofensivo, atuando principalmente pelas pontas, mas também podendo jogar centralizado.

Convocado recentemente para defender a Inglaterra na Copa do Mundo de 2026, Gordon também chamou atenção na última edição da Liga dos Campeões, quando marcou dez gols em 12 partidas, incluindo confrontos diante do próprio Barcelona.