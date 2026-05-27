COPA DO MUNDO
Após lesão, ídolo de gigante do Brasileirão é convocado para a Copa do Mundo
Mesmo sem ritmo ideal, atacante foi chamado para o Mundial de
Mesmo ainda sem ritmo ideal após retornar de lesão, o atacante Memphis Depay, ídolo do Corinthians, foi uma das surpresas na convocação da seleção da Holanda para a Copa do Mundo de 2026.
O nome do camisa 10 apareceu na lista divulgada nesta quarta-feira, 27, pelo técnico Ronald Koeman, mesmo após o atacante passar cerca de dois meses afastado dos gramados por conta de uma lesão na coxa direita.
Lesão afastou atacante por dois meses
Depay, de 32 anos, ficou fora dos gramados por cerca de dois meses depois de sofrer uma lesão na coxa direita no fim de março.
O retorno aconteceu apenas no último domingo, quando entrou em campo por 34 minutos na vitória do Corinthians sobre o Atlético-MG por 1 a 0 pelo Campeonato Brasileiro.
Mesmo com poucos jogos na temporada e desempenho discreto — apenas um gol em 13 partidas desde janeiro — o atacante seguiu prestigiado na seleção holandesa.
Koeman manteve confiança em artilheiro histórico
Ronald Koeman decidiu manter Memphis na lista final por conta da trajetória construída pelo jogador com a camisa da Holanda.
O atacante é o maior artilheiro da história da seleção holandesa, com 55 gols marcados em 108 partidas pela tradicional “Oranje”.
Confira os convocados da Holanda para a Copa do Mundo
Goleiros
- Mark Flekken (Bayer Leverkusen/ALE)
- Robin Roefs (Sunderland/ING)
- Bart Verbruggen (Brighton/ING)
Defensores
- Nathan Aké (Manchester City/ING)
- Virgil van Dijk (Liverpool/ING)
- Denzel Dumfries (Inter de Milão/ITA)
- Jan Paul van Hecke (Brighton/ING)
- Jurriën Timber (Arsenal/ING)
- Jorrel Hato (Chelsea/ING)
- Micky van de Ven (Tottenham/ING)
Meio-campistas
- Ryan Gravenberch (Liverpool/ING)
- Frenkie de Jong (Barcelona/ESP)
- Justin Kluivert (Bournemouth/ING)
- Teun Koopmeiners (Juventus/ITA)
- Tijjani Reijnders (Manchester City/ING)
- Marten de Roon (Atalanta/ITA)
- Guus Til (PSV Eindhoven/HOL)
- Quinten Timber (Olympique de Marselha/FRA)
- Mats Wieffer (Brighton/ING)
Atacantes
- Brian Brobbey (Sunderland/ING)
- Memphis Depay (Corinthians/BRA)
- Cody Gakpo (Liverpool/ING)
- Noa Lang (Galatasaray/TUR)
- Donyell Malen (Roma/ITA)
- Crysencio Summerville (West Ham/ING)
- Wout Weghorst (Ajax/HOL)
Na Copa do Mundo de 2026, a Holanda aparece no Grupo F ao lado de Japão, Suécia e Tunísia.