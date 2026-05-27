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Copa do Mundo: jogadores da Seleção Brasileira chegam de helicóptero para 1º treino

Primeiro treino sob o comando de Ancelotti acontece já nesta quarta

Daniel Genonadio
Por
Granja Comary é ponto de encontro dos jogadores antes da Copa do Mundo
Granja Comary é ponto de encontro dos jogadores antes da Copa do Mundo - Foto: Rafael Ribeiro/ CBF

Está oficialmente dado o pontapé inicial da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo 2026. Nesta quarta-feira, 27, os jogadores convocados pelo técnico Carlo Ancelotti começam a se apresentar na Granja Comary, em Teresópolis, no Rio de Janeiro, para o período de treinos visando a competição.

Até às 11h desta quarta-feira, 11 convocados, além do goleiro Léo Nanetti (jovem goleiro do Flamengo que irá apenas compor elenco para treinos), chegaram na concentração da CBF. O primeiro foi o meia Casemiro, capitão da Seleção Brasileira e que se apresentou na noite de terça-feira, 26.

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Os jogadores se dividiram em voos em helicópteros fretados pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), saindo de São Paulo e Rio de Janeiro. A primeira leva de jogadores nesta manhã teve Alisson, Bremer, Danilo Santos, Endrick, Ibañez, Igor Thiago, Léo Pereira, Luiz Henrique e Rayan.

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A CBF disponibilizou os helicópteros para evitar deslocamentos mais demorados de carro e até em ponte-aérea. As informações são da ESPN Brasil.

Diferentedos jogadores, o técnico Carlo Ancelotti se deslocará de carro para a Granja Comary. Ele estará acompanhado do coordenador geral de seleções, Rodrigo Caetano e do gerente Cícero Souza.

Já o atacante Neymar terá uma programação diferente, já que se deslocará para a Granja Comary de helicóptero próprio. O craque estava na noite de terça-feira, 26, em Santos, acopanhando partida do seu clube pela Copa Sul-Americana.

Início dos treinos

A pressa da CBF em ter os jogadores na Granja Comary não é à toa. Nesta manhã, os convocados iniciam as atividades com avaliações médicas pela manhã. Na parte da tarde, fazem um primeiro treinamento sob o comando de Carlo Ancelotti.

Os treinos na Granja Comary seguem até o sábado, 30, já que no domingo, 31, a Seleção Brasileira fará um amistoso contra o Panamá, no Maracanã. No dia 2 de junho, o grupo segue para os Estados Unidos, palco da estreia na Copa do Mundo.

Quem são os convocados do Brasil para a Copa 2026?

Goleiros (3)

  • Alisson - Liverpool
  • Ederson - Fenerbahçe
  • Weverton - Grêmio

Laterais (4)

  • Wesley - Roma
  • Danilo - Flamengo
  • Alex Sandro - Flamengo
  • Douglas Santos - Zenit

Zagueiros (5)

  • Marquinhos - PSG
  • Gabriel Magalhães - Arsenal
  • Bremer - Juventus
  • Léo Pereira - Flamengo
  • Ibañez - Al Ahli

Meio-campistas (5)

  • Casemiro - Manchester United
  • Bruno Guimarães - Newcastle
  • Fabinho - Al Ittihad
  • Danilo Santos - Botafogo
  • Lucas Paquetá - Flamengo

Atacantes (9)

  • Luiz Henrique - Zenit
  • Endrick - Lyon
  • Raphinha - Barcelona
  • Matheus Cunha - Manchester United
  • Rayan - Bournemouth
  • Igor Thiago - Brentford
  • Vinicius Jr. - Real Madrid
  • Gabriel Martinelli - Arsenal
  • Neymar - Santos
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