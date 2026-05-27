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Copa do Mundo: jogadores da Seleção Brasileira chegam de helicóptero para 1º treino
Primeiro treino sob o comando de Ancelotti acontece já nesta quarta
Está oficialmente dado o pontapé inicial da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo 2026. Nesta quarta-feira, 27, os jogadores convocados pelo técnico Carlo Ancelotti começam a se apresentar na Granja Comary, em Teresópolis, no Rio de Janeiro, para o período de treinos visando a competição.
Até às 11h desta quarta-feira, 11 convocados, além do goleiro Léo Nanetti (jovem goleiro do Flamengo que irá apenas compor elenco para treinos), chegaram na concentração da CBF. O primeiro foi o meia Casemiro, capitão da Seleção Brasileira e que se apresentou na noite de terça-feira, 26.
Os jogadores se dividiram em voos em helicópteros fretados pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), saindo de São Paulo e Rio de Janeiro. A primeira leva de jogadores nesta manhã teve Alisson, Bremer, Danilo Santos, Endrick, Ibañez, Igor Thiago, Léo Pereira, Luiz Henrique e Rayan.
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A CBF disponibilizou os helicópteros para evitar deslocamentos mais demorados de carro e até em ponte-aérea. As informações são da ESPN Brasil.
Diferentedos jogadores, o técnico Carlo Ancelotti se deslocará de carro para a Granja Comary. Ele estará acompanhado do coordenador geral de seleções, Rodrigo Caetano e do gerente Cícero Souza.
Já o atacante Neymar terá uma programação diferente, já que se deslocará para a Granja Comary de helicóptero próprio. O craque estava na noite de terça-feira, 26, em Santos, acopanhando partida do seu clube pela Copa Sul-Americana.
Início dos treinos
A pressa da CBF em ter os jogadores na Granja Comary não é à toa. Nesta manhã, os convocados iniciam as atividades com avaliações médicas pela manhã. Na parte da tarde, fazem um primeiro treinamento sob o comando de Carlo Ancelotti.
Os treinos na Granja Comary seguem até o sábado, 30, já que no domingo, 31, a Seleção Brasileira fará um amistoso contra o Panamá, no Maracanã. No dia 2 de junho, o grupo segue para os Estados Unidos, palco da estreia na Copa do Mundo.
Quem são os convocados do Brasil para a Copa 2026?
Goleiros (3)
- Alisson - Liverpool
- Ederson - Fenerbahçe
- Weverton - Grêmio
Laterais (4)
- Wesley - Roma
- Danilo - Flamengo
- Alex Sandro - Flamengo
- Douglas Santos - Zenit
Zagueiros (5)
- Marquinhos - PSG
- Gabriel Magalhães - Arsenal
- Bremer - Juventus
- Léo Pereira - Flamengo
- Ibañez - Al Ahli
Meio-campistas (5)
- Casemiro - Manchester United
- Bruno Guimarães - Newcastle
- Fabinho - Al Ittihad
- Danilo Santos - Botafogo
- Lucas Paquetá - Flamengo
Atacantes (9)
- Luiz Henrique - Zenit
- Endrick - Lyon
- Raphinha - Barcelona
- Matheus Cunha - Manchester United
- Rayan - Bournemouth
- Igor Thiago - Brentford
- Vinicius Jr. - Real Madrid
- Gabriel Martinelli - Arsenal
- Neymar - Santos