Primeiro adversário do Brasil na Copa do Mundo divulga convocação

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A seleção de Marrocos, primeira adversária do Brasil na fase de grupos da Copa do Mundo FIFA 2026, divulgou nesta terça-feira, 26, a lista oficial com os 26 jogadores convocados para o torneio.

A partida de estreia será disputada no dia 13 de junho, às 19h (horário de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova Jersey, nos Estados Unidos.

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A equipe é comandada pelo técnico Mohamed Ouahbi, que assumiu o cargo em março logo após a saída de Walid Regragui.

O grande líder e capitão do elenco dentro de campo será o lateral-direito Achraf Hakimi, astro do Paris Saint-Germain e principal referência desta geração marroquina.

Confira a lista de convocados:

Goleiros

Bounou (Al-Hilal) ;

; El Kajoui (Berkane);

Tagnaouti (Asfar).

Defensores

Mazraoui (Manchester United);

Salah-Eddine (PSV);

Belammari (Al Ahly);

Hakimi (PSG), El Ouahdi (Genk);

El Ouahdi (Genk); Aguerd (Olympique de Marselha);

Riad (Crystal Palace);

Halhal (KV Mechelen);

Diop (Fulham).

Meio-campistas

El Mourabet (Strasbourg);

Bouaddi (Lille);

El Aynaoui (Roma);

Amrabat (Betis);

Ounahi (Girona);

El Khannouss (Stuttgart);

Saibari (PSV);

Atacantes

Ez Abde (Betis);

Talbi (Sunderland);

Rahimi (Al Ain);

El Kaabi (Olympiacos);

Brahim Díaz (Real Madrid);

Gessime (Strasbourg);

Echghouyabe (Eintracht Frankfurt).

Convocação de Marrocos - Foto: Divulgação / FMF

Preparação e retrospecto recente

Sob o comando do novo treinador, Marrocos mostrou bom desempenho na última Data Fifa, na qual empatou com o Equador em 1 a 1 e venceu o Paraguai por 2 a 1.

Dando sequência aos amistosos preparatórios, a seleção marroquina goleou Burundi por 5 a 0 nesta terça-feira, em partida realizada no Complexo Mohammed VI, na cidade de Salé.

Histórico em Copas e calendário no Grupo

Esta será a sétima participação de Marrocos na história das Copas do Mundo. O país africano esteve presente nas edições de 1970, 1986, 1994, 1998, 2018 e 2022 — quando surpreendeu o mundo ao alcançar a semifinal no Catar.

Após o confronto inicial contra a Seleção Brasileira, o calendário dos marroquinos na fase de grupos prevê os seguintes duelos: