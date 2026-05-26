COPA DO MUNDO
Primeiro adversário do Brasil na Copa do Mundo divulga convocação
Seleção Marroquina compõe o Grupo C juntamente de Brasil, Haiti e Escócia
A seleção de Marrocos, primeira adversária do Brasil na fase de grupos da Copa do Mundo FIFA 2026, divulgou nesta terça-feira, 26, a lista oficial com os 26 jogadores convocados para o torneio.
A partida de estreia será disputada no dia 13 de junho, às 19h (horário de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova Jersey, nos Estados Unidos.
A equipe é comandada pelo técnico Mohamed Ouahbi, que assumiu o cargo em março logo após a saída de Walid Regragui.
O grande líder e capitão do elenco dentro de campo será o lateral-direito Achraf Hakimi, astro do Paris Saint-Germain e principal referência desta geração marroquina.
Confira a lista de convocados:
Goleiros
- Bounou (Al-Hilal);
- El Kajoui (Berkane);
- Tagnaouti (Asfar).
Defensores
- Mazraoui (Manchester United);
- Salah-Eddine (PSV);
- Belammari (Al Ahly);
- Hakimi (PSG), El Ouahdi (Genk);
- Aguerd (Olympique de Marselha);
- Riad (Crystal Palace);
- Halhal (KV Mechelen);
- Diop (Fulham).
Meio-campistas
- El Mourabet (Strasbourg);
- Bouaddi (Lille);
- El Aynaoui (Roma);
- Amrabat (Betis);
- Ounahi (Girona);
- El Khannouss (Stuttgart);
- Saibari (PSV);
Atacantes
- Ez Abde (Betis);
- Talbi (Sunderland);
- Rahimi (Al Ain);
- El Kaabi (Olympiacos);
- Brahim Díaz (Real Madrid);
- Gessime (Strasbourg);
- Echghouyabe (Eintracht Frankfurt).
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Preparação e retrospecto recente
Sob o comando do novo treinador, Marrocos mostrou bom desempenho na última Data Fifa, na qual empatou com o Equador em 1 a 1 e venceu o Paraguai por 2 a 1.
Dando sequência aos amistosos preparatórios, a seleção marroquina goleou Burundi por 5 a 0 nesta terça-feira, em partida realizada no Complexo Mohammed VI, na cidade de Salé.
Histórico em Copas e calendário no Grupo
Esta será a sétima participação de Marrocos na história das Copas do Mundo. O país africano esteve presente nas edições de 1970, 1986, 1994, 1998, 2018 e 2022 — quando surpreendeu o mundo ao alcançar a semifinal no Catar.
Após o confronto inicial contra a Seleção Brasileira, o calendário dos marroquinos na fase de grupos prevê os seguintes duelos:
- 19 de junho (19h de Brasília): contra a Escócia, em Boston;
- 24 de junho (19h de Brasília): contra o Haiti, em Atlanta.