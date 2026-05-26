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COPA DO MUNDO

Primeiro adversário do Brasil na Copa do Mundo divulga convocação

Seleção Marroquina compõe o Grupo C juntamente de Brasil, Haiti e Escócia

Gustavo Zambianco
Por
Seleção de Marrocos
Seleção de Marrocos - Foto: FRANCOIS LO PRESTI / AFP

A seleção de Marrocos, primeira adversária do Brasil na fase de grupos da Copa do Mundo FIFA 2026, divulgou nesta terça-feira, 26, a lista oficial com os 26 jogadores convocados para o torneio.

A partida de estreia será disputada no dia 13 de junho, às 19h (horário de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova Jersey, nos Estados Unidos.

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A equipe é comandada pelo técnico Mohamed Ouahbi, que assumiu o cargo em março logo após a saída de Walid Regragui.

O grande líder e capitão do elenco dentro de campo será o lateral-direito Achraf Hakimi, astro do Paris Saint-Germain e principal referência desta geração marroquina.

Confira a lista de convocados:

Goleiros

  • Bounou (Al-Hilal);
  • El Kajoui (Berkane);
  • Tagnaouti (Asfar).

Defensores

  • Mazraoui (Manchester United);
  • Salah-Eddine (PSV);
  • Belammari (Al Ahly);
  • Hakimi (PSG), El Ouahdi (Genk);
  • Aguerd (Olympique de Marselha);
  • Riad (Crystal Palace);
  • Halhal (KV Mechelen);
  • Diop (Fulham).

Meio-campistas

  • El Mourabet (Strasbourg);
  • Bouaddi (Lille);
  • El Aynaoui (Roma);
  • Amrabat (Betis);
  • Ounahi (Girona);
  • El Khannouss (Stuttgart);
  • Saibari (PSV);

Atacantes

  • Ez Abde (Betis);
  • Talbi (Sunderland);
  • Rahimi (Al Ain);
  • El Kaabi (Olympiacos);
  • Brahim Díaz (Real Madrid);
  • Gessime (Strasbourg);
  • Echghouyabe (Eintracht Frankfurt).
Convocação de Marrocos
Convocação de Marrocos - Foto: Divulgação / FMF

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Preparação e retrospecto recente

Sob o comando do novo treinador, Marrocos mostrou bom desempenho na última Data Fifa, na qual empatou com o Equador em 1 a 1 e venceu o Paraguai por 2 a 1.

Dando sequência aos amistosos preparatórios, a seleção marroquina goleou Burundi por 5 a 0 nesta terça-feira, em partida realizada no Complexo Mohammed VI, na cidade de Salé.

Histórico em Copas e calendário no Grupo

Esta será a sétima participação de Marrocos na história das Copas do Mundo. O país africano esteve presente nas edições de 1970, 1986, 1994, 1998, 2018 e 2022 — quando surpreendeu o mundo ao alcançar a semifinal no Catar.

Após o confronto inicial contra a Seleção Brasileira, o calendário dos marroquinos na fase de grupos prevê os seguintes duelos:

  • 19 de junho (19h de Brasília): contra a Escócia, em Boston;
  • 24 de junho (19h de Brasília): contra o Haiti, em Atlanta.
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convocação copa do mundo Marrocos

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