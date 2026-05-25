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PREOCUPAÇÃO

Fora da Copa do Mundo? Inter Miami confirma lesão muscular de Messi

Craque de 39 anos foi substituído com dores no último jogo da equipe

Gustavo Nascimento
Por
Messi saiu com dores no último jogo do Inter Miami
Messi saiu com dores no último jogo do Inter Miami - Foto: Chandan Khanna | AFP

A presença de Lionel Messi na Copa do Mundo de 2026 pode estar ameaçada, visto que o Inter Miami divulgou na noite desta segunda-feira, 25, que o argentino teve uma sobrecarga muscular na coxa esquerda. O craque de 39 anos foi substituído com dores no último jogo da equipe, no domingo, contra o Philadelphia Union.

"Após a realização de novos exames médicos nesta segunda-feira, o diagnóstico inicial indica uma sobrecarga associada a fadiga muscular na parte posterior da coxa esquerda", diz a nota oficial divulgada pelo clube.

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Ainda de acordo com o time, o problema não é grave, mas a equipe não dá prazo de retorno para o jogador. “O cronograma para seu retorno à atividade física dependerá de sua evolução clínica e funcional”, destaca o Inter Miami.

Expectativa para a Copa do Mundo

Messi, que fará 40 anos durante a Copa, se prepara para disputar sua sexta edição consecutiva do torneio, recorde que ele divide com Cristiano Ronaldo, que também disputa a competição de forma sequencial desde 2006. Além deles, o goleiro mexicano Guillermo Ochoa pode entrar nesse seleto grupo se for convocado para o torneio.

O problema muscular, no entanto, pode fazer com que o jogador perca parte da preparação da seleção para a Copa do Mundo, que começa no dia 11 de junho. A Argentina, por sua vez, estreia somente no dia 16, diante da Argélia, pelo grupo J.

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Até lá, o grupo – que ainda não foi anunciado oficialmente pelo treinador Lionel Scaloni – entra em campo nos amistosos contra Honduras e Islândia, nos dias 6 e 9 de junho.

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Tags

copa do mundo Futebol inter miami lesão messi

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