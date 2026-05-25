PREOCUPAÇÃO
Fora da Copa do Mundo? Inter Miami confirma lesão muscular de Messi
Craque de 39 anos foi substituído com dores no último jogo da equipe
A presença de Lionel Messi na Copa do Mundo de 2026 pode estar ameaçada, visto que o Inter Miami divulgou na noite desta segunda-feira, 25, que o argentino teve uma sobrecarga muscular na coxa esquerda. O craque de 39 anos foi substituído com dores no último jogo da equipe, no domingo, contra o Philadelphia Union.
"Após a realização de novos exames médicos nesta segunda-feira, o diagnóstico inicial indica uma sobrecarga associada a fadiga muscular na parte posterior da coxa esquerda", diz a nota oficial divulgada pelo clube.
🩺 Injury Update presented by @BaptistHealthSF— Inter Miami CF (@InterMiamiCF) May 25, 2026
for Leo Messi.
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Ainda de acordo com o time, o problema não é grave, mas a equipe não dá prazo de retorno para o jogador. “O cronograma para seu retorno à atividade física dependerá de sua evolução clínica e funcional”, destaca o Inter Miami.
Expectativa para a Copa do Mundo
Messi, que fará 40 anos durante a Copa, se prepara para disputar sua sexta edição consecutiva do torneio, recorde que ele divide com Cristiano Ronaldo, que também disputa a competição de forma sequencial desde 2006. Além deles, o goleiro mexicano Guillermo Ochoa pode entrar nesse seleto grupo se for convocado para o torneio.
O problema muscular, no entanto, pode fazer com que o jogador perca parte da preparação da seleção para a Copa do Mundo, que começa no dia 11 de junho. A Argentina, por sua vez, estreia somente no dia 16, diante da Argélia, pelo grupo J.
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Até lá, o grupo – que ainda não foi anunciado oficialmente pelo treinador Lionel Scaloni – entra em campo nos amistosos contra Honduras e Islândia, nos dias 6 e 9 de junho.