Fora da Copa do Mundo? Inter Miami confirma lesão muscular de Messi

A presença de Lionel Messi na Copa do Mundo de 2026 pode estar ameaçada, visto que o Inter Miami divulgou na noite desta segunda-feira, 25, que o argentino teve uma sobrecarga muscular na coxa esquerda. O craque de 39 anos foi substituído com dores no último jogo da equipe, no domingo, contra o Philadelphia Union.

"Após a realização de novos exames médicos nesta segunda-feira, o diagnóstico inicial indica uma sobrecarga associada a fadiga muscular na parte posterior da coxa esquerda", diz a nota oficial divulgada pelo clube.

Tudo sobre Futebol em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Ainda de acordo com o time, o problema não é grave, mas a equipe não dá prazo de retorno para o jogador. “O cronograma para seu retorno à atividade física dependerá de sua evolução clínica e funcional”, destaca o Inter Miami.

Expectativa para a Copa do Mundo

Messi, que fará 40 anos durante a Copa, se prepara para disputar sua sexta edição consecutiva do torneio, recorde que ele divide com Cristiano Ronaldo, que também disputa a competição de forma sequencial desde 2006. Além deles, o goleiro mexicano Guillermo Ochoa pode entrar nesse seleto grupo se for convocado para o torneio.

O problema muscular, no entanto, pode fazer com que o jogador perca parte da preparação da seleção para a Copa do Mundo, que começa no dia 11 de junho. A Argentina, por sua vez, estreia somente no dia 16, diante da Argélia, pelo grupo J.

Até lá, o grupo – que ainda não foi anunciado oficialmente pelo treinador Lionel Scaloni – entra em campo nos amistosos contra Honduras e Islândia, nos dias 6 e 9 de junho.