Espanha anuncia convocados sem nenhum jogador do Real Madrid

A Seleção Espanhola anunciou nesta segunda-feira, 25, a lista oficial de convocados para a Copa do Mundo de 2026 e chamou atenção por um fato inédito: nenhum jogador do Real Madrid foi incluído entre os escolhidos do técnico Luis de la Fuente. De acordo com o jornal Marca, será a primeira vez que a Espanha disputará um Mundial sem atletas do clube merengue no elenco.



A ausência quebra uma longa tradição da seleção espanhola em Copas do Mundo. Nas 16 participações anteriores da Fúria em Mundiais, o Real Madrid sempre teve ao menos um representante entre os convocados. Desta vez, porém, jogadores como Dani Carvajal, Fran García e Huijsen ficaram fora da relação final elaborada pela comissão técnica.



O cenário ocorre após uma temporada conturbada vivida pelo clube madrilenho, marcada por problemas físicos de atletas e conflitos internos no elenco. Enquanto isso, o Barcelona aparece como a principal base da seleção espanhola para o torneio, com nomes como Pedri, Gavi, Dani Olmo e Lamine Yamal entre os destaques da convocação.







Após divulgar a lista, Luis de la Fuente comentou sobre a ausência de jogadores do Real Madrid e afirmou que as escolhas foram feitas exclusivamente por critérios técnicos.



"Bom, felizmente eu sou técnico de seleção nacional. Não olho a procedência de nenhum jogador. Acho que já comentei isso em outras ocasiões. Eu apenas observo se o jogador tem a possibilidade de jogar conosco. Para mim, são jogadores da seleção espanhola, da equipe da seleção espanhola. Não olho se vem de um clube ou de outro", disse o treinador, completando:



"Não tenho essa mentalidade local ou clubista que algum torcedor pode ter. Minha visão é mais global, e eu os vejo como jogadores da seleção espanhola. Não sei se vêm mais de um clube ou de outro. Nem acho que isso interesse muito, nem que tenha grande importância, além das especulações que alguns podem fazer. Mas, certamente, para nós não".



Os jogadores convocados irão se apresentar no dia 30 de maio, no CT Cidade do Futebol, em Las Rozas. Antes da estreia na Copa do Mundo, a Espanha fará dois amistosos preparatórios: contra o Iraque, no dia 4 de junho, em território espanhol, e diante do Peru, no dia 8, em solo mexicano.





Tudo sobre Copa do mundo em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Confira os convocados da Espanha para a Copa do Mundo:

Goleiros: Unai Simón (Athletic Bilbao), David Raya (Arsenal) e Joan García (Barcelona).

Defensores: Cucurella (Chelsea), Grimaldo (Bayer Leverkusen), Cubarsí (Barcelona), Laporte (Athletic Bilbao), Pubill (Atlético de Madrid), Eric García (Barcelona), Marcos Llorente (Atlético de Madrid) e Pedro Porro (Tottenham).

Meias e atacantes: Pedri (Barcelona), Fabián Ruíz (PSG), Zubimendi (Arsenal), Gavi (Barcelona), Rodri (Manchester City), Alex Baena (Atlético de Madrid), Merino (Arsenal), Oyarzabal (Real Sociedad), Dani Olmo (Barcelona), Nico Williams (Athletic Bilbao), Yeremy Pino (Crystal Palace), Ferran Torres (Barcelona), Borja Iglesias (Celta de Vigo), Víctor Muñoz (Osasuna) e Lamine Yamal (Barcelona).