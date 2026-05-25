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FIFA garante visto de Seleção Iraniana para Copa do Mundo

Participação da seleção estava sendo tratada como dúvida desde fevereiro

Gustavo Zambianco
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Bandeiras do Irã e dos Estados Unidos hasteadas
Bandeiras do Irã e dos Estados Unidos hasteadas - Foto: Reprodução

O ministro do Esporte do Irã, Ahmad Donyamali, afirmou nesta segunda-feira, 25, que a FIFA“prometeu” que todos os jogadores da seleção iraniana receberão vistos americanos para a disputa da Copa do Mundo de 2026.

A participação do país no Mundial cercava-se de incertezas desde o ataque americano-israelense lançado no final de fevereiro contra a República Islâmica.

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"O presidente da FIFA [Gianni Infantino] nos prometeu que todos os nossos jogadores receberiam o visto. Não há nenhuma razão para que nossos atletas fiquem de fora", declarou o ministro, em fala citada pela agência de notícias iraniana Isna.

Seleção muda base de treinamento para o México

A seleção iraniana, que inicialmente estabeleceria sua base de treinamento em Tucson, no Arizona, durante o torneio — que ocorre entre 11 de junho e 19 de julho —, anunciou no último sábado, 23, que a FIFA autorizou a mudança da delegação para Tijuana, cidade mexicana situada na fronteira com os Estados Unidos.

“Graças a essa medida, o problema dos vistos será em grande parte resolvido”, ressaltou o presidente da Federação Iraniana de Futebol, Mehdi Taj. A presidente do México, Claudia Sheinbaum, confirmou nesta segunda-feira que o governo mexicano aceitou “sem problemas” acolher a base da equipe em seu território.

Irã garante participação na Copa de 2026
Irã garante participação na Copa de 2026 - Foto: FADEL SENNA / AFP

Calendário do Irã na Copa do Mundo

Apesar da mudança de base, a seleção do Irã deve disputar os seus três jogos da fase de grupos em território norte-americano. O cronograma prevê os seguintes confrontos:

  • 15 de junho: contra a Nova Zelândia, em Los Angeles;
  • 21 de junho: contra a Bélgica, também em Los Angeles;
  • 26 de junho: contra o Egito, em Seattle.

"O país coorganizador da Copa do Mundo tem obrigações internacionais e deve oferecer condições adequadas de acolhimento. Uma dessas condições é a concessão de vistos a todas as nações, sem exceção, abrangendo jogadores, comissão técnica, diretoria e até mesmo os jornalistas", destacou o ministro Donyamali.

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Contexto diplomático e mediação

Os Estados Unidos e o Irã não mantêm relações diplomáticas formais desde 1980, ruptura ocorrida em decorrência da crise dos reféns na embaixada americana em Teerã.

Por conta disso, a delegação iraniana iniciou as tratativas para a obtenção dos vistos consulares na Turquia, onde a seleção nacional realiza o seu período de concentração.

Gianni Infantino tem assegurado reiteradamente que o Irã disputará suas partidas nos Estados Unidos conforme a tabela oficial.

O presidente americano, Donald Trump, também deu o aval do governo de Washington para a entrada dos atletas, após ter declarado, em março, que a seleção iraniana não deveria participar do Mundial por questões atreladas à sua própria “segurança”.

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copa do mundo estados unidos Irã

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