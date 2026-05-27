Ex-Bahia é afastado de elenco da Série B e não treina mais com o time

Ex-meia do Bahia, Vina foi afastado do elenco principal do Ceará nesta quarta-feira, 27, em uma decisão tomada após reunião com a diretoria do clube, que optou por afastar o jogador junto ao atacante Pedro Henrique por questões técnicas.

Agora, os dois jogadores seguem com contrato com o Vozão e continuarão realizando atividades nas dependências do Ceará, mas não vão mais treinar com o restante do grupo.

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Vina e Pedro Henrique já vinham enfrentando problemas para representar o Ceará em campo. Sem jogar desde o dia 9 de maio, quando participaram da partida contra o Atlético-GO, os dois deixaram até mesmo de ser relacionados pelo técnico Mozart.

Pedro Henrique ainda apareceu na lista do jogo seguinte, contra o Atlético-MG, mas ficou apenas no banco de reservas. Na sequência, também deixou de ser relacionado, assim como Vina.

Com o afastamento, a dupla deixa até mesmo de buscar espaço no time nos treinos, podendo buscar novos clubes na janela do meio do ano.

PH pelo Ceará - Foto: Ceará SC

Contrato até o fim da temporada

Vina e Pedro Henrique têm contrato com o Ceará até o fim da temporada, podendo assinar pré-contrato com seis meses de antecedência. Com o afastamento, o futuro do meia no clube passa a ficar indefinido, especialmente em meio à reta final do primeiro semestre e à sequência de compromissos do Vozão.

O Ceará volta a campo no próximo domingo, 31, às 16h, pela Série B do Brasileirão, na Arena Castelão, em Fortaleza, contra o Operário. Atualmente, o Vozão ocupa a 11ª posição na tabela, com 13 pontos até aqui.

Passagem pelo Bahia

Antes de retornar ao Ceará e viver nova fase no clube, Vina vestiu a camisa do Bahia em 2017. O meia permaneceu no Esquadrão até 2018 e acumulou números relevantes durante o período, disputando 87 jogos pelo Tricolor, com 16 gols marcados e cinco assistências.