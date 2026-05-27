COPA DO NORDESTE
Vitória não perde para o ABC fora de casa há quase dez anos; veja
Rubro-Negro venceu o jogo de ida da semifinal por 6 a 2
Com um “pé” na final da Copa do Nordeste, o Esporte Clube Vitória entra em campo nesta quarta-feira, 27, às 21h30, para o duelo decisivo da semifinal da competição contra o ABC, na Arena das Dunas, com motivos de sobra para acreditar ainda mais na classificação.
Isso porque, além de ter vencido o jogo de ida com autoridade, atropelando o rival por 6 a 2 no Barradão — precisando perder por mais de quatro gols de diferença para ser eliminado —, o Leão da Barra não perde para o ABC fora de casa há quase dez anos.
A última derrota rubro-negra sob mando de campo do clube potiguar aconteceu em 2018, quando o Vitória foi superado por 3 a 1, ainda na primeira fase daquela edição da Copa do Nordeste. Um dos gols do ABC, inclusive, foi marcado por Wallyson, que atualmente integra o elenco da equipe potiguar.
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Após esse revés, as equipes voltaram a se enfrentar em Natal (RN) outras quatro vezes — pela Copa do Nordeste, além das Séries B e C do Campeonato Brasileiro —, com três empates e uma vitória do Vitória.
Outro dado que chama atenção, além do tabu positivo sustentado pelo Rubro-Negro diante do ABC fora de casa, é o retrospecto histórico do confronto. Somando a derrota de 2018, o Vitória perdeu apenas duas vezes para o adversário atuando em território potiguar.
Ao todo, foram 15 partidas com mando de campo do ABC, com dez empates, três vitórias do Vitória e apenas dois triunfos da equipe mandante.
Confira os confrontos:
- 23/04/2023 — ABC 0 x 3 Vitória — Vitória — Série B 2023
- 10/09/2022 — ABC 0 x 0 Vitória — Empate — Série C 2022
- 08/03/2020 — ABC 1 x 1 Vitória — Empate — Copa do Nordeste 2020
- 23/03/2019 — ABC 0 x 0 Vitória — Empate — Copa do Nordeste 2019
- 10/02/2018 — ABC 3 x 1 Vitória — Derrota — Copa do Nordeste 2018
- 18/09/2015 — ABC 0 x 0 Vitória — Empate — Série B 2015
- 07/07/2012 — ABC 0 x 1 Vitória — Vitória — Série B 2012
- 11/04/2012 — ABC 1 x 1 Vitória — Empate — Copa do Brasil 2012
- 17/09/2011 — ABC 0 x 0 Vitória — Empate — Série B 2011
- 01/12/2010 — ABC 1 x 2 Vitória — Vitória — Copa do Nordeste 2010
- 31/03/2002 — ABC 1 x 1 Vitória — Empate — Copa do Nordeste 2002
- 29/03/2000 — ABC 1 x 0 Vitória — Derrota — Copa do Brasil 2000
- 03/02/2000 — ABC 1 x 1 Vitória — Empate — Copa do Nordeste 2000
- 19/11/1972 — ABC 0 x 0 Vitória — Empate — Brasileirão 1972
- Data indefinida — ABC 1 x 1 Vitória — Empate — Taça José Américo Filho 1976