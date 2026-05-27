Vitória não perde para o ABC fora de casa há quase dez anos; veja

Com um “pé” na final da Copa do Nordeste, o Esporte Clube Vitória entra em campo nesta quarta-feira, 27, às 21h30, para o duelo decisivo da semifinal da competição contra o ABC, na Arena das Dunas, com motivos de sobra para acreditar ainda mais na classificação.



Isso porque, além de ter vencido o jogo de ida com autoridade, atropelando o rival por 6 a 2 no Barradão — precisando perder por mais de quatro gols de diferença para ser eliminado —, o Leão da Barra não perde para o ABC fora de casa há quase dez anos.



A última derrota rubro-negra sob mando de campo do clube potiguar aconteceu em 2018, quando o Vitória foi superado por 3 a 1, ainda na primeira fase daquela edição da Copa do Nordeste. Um dos gols do ABC, inclusive, foi marcado por Wallyson, que atualmente integra o elenco da equipe potiguar.

Após esse revés, as equipes voltaram a se enfrentar em Natal (RN) outras quatro vezes — pela Copa do Nordeste, além das Séries B e C do Campeonato Brasileiro —, com três empates e uma vitória do Vitória.



Outro dado que chama atenção, além do tabu positivo sustentado pelo Rubro-Negro diante do ABC fora de casa, é o retrospecto histórico do confronto. Somando a derrota de 2018, o Vitória perdeu apenas duas vezes para o adversário atuando em território potiguar.



Ao todo, foram 15 partidas com mando de campo do ABC, com dez empates, três vitórias do Vitória e apenas dois triunfos da equipe mandante.

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Confira os confrontos: