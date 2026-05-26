Renê vai ser comprado pelo Vitória, garante presidente do clube

A torcida do Vitória vem vivendo dias muito felizes com Renê - mas não precisa se preocupar com a despedida. Vice-artilheiro do Leão na temporada com nove gols, o atacante de 22 anos entrou no radar de clubes do Brasil e do exterior, mas o presidente Fábio Mota tratou de tranquilizar a torcida rubro-negra, garantindo que o clube vai exercer a opção de compra do jogador.

A declaração foi dada em entrevista ao GE TV, após o sorteio das oitavas de final da Copa do Brasil, que colocou o Vitória frente a frente com o Athletico-PR, com o jogo de volta marcado para o Barradão. Ao comentar o planejamento do clube, o mandatário confirmou que Renê será adquirido em definitivo.

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"Renê a gente tem até o dia 30 de novembro para fazer a opção de compra e vamos fazer a opção de compra. Renê será do Vitória", afirmou Fábio Mota.

Vitória também vai comprar Zé Vitor

Além de Renê, outro titular está nos planos do clube para seguir em definitivo. Fábio Mota também confirmou que o Vitória pretende adquirir o volante Zé Vitor, que pertence ao Maringá e vem sendo utilizado com frequência por Jair Ventura.

O presidente destacou que, por ter um dos menores orçamentos da Série A, o clube precisa apostar em jogadores garimpados no mercado e com potencial de crescimento, usando os dois como exemplos dessa estratégia.

"Pelo fato de termos um dos menores orçamentos da Série A, temos que usar a cabeça e garimpar. Esse ano conseguimos Renê e Zé Vitor. Também tem o Martínez. A gente manteve a base e trouxemos novos atletas. É o melhor grupo dos três anos na Série A", avaliou.

Zé Vitor pelo Vitória - Foto: Victor Ferreira I EC Vitória

Situação contratual

Nos últimos dias, surgiram rumores de que clubes brasileiros e estrangeiros estariam interessados em Renê e poderiam apresentar propostas à Portuguesa-SP, dona dos direitos econômicos do atacante. Apesar da preocupação da torcida, o Vitória tem garantias contratuais no acordo de empréstimo.

O Rubro-Negro possui opção de compra fixada em 1 milhão de euros e prioridade para adquirir o jogador em definitivo. Caso a Portuguesa receba uma proposta oficial durante o período de empréstimo, o Vitória terá até 72 horas para exercer a compra pelo valor já estabelecido.

Nos bastidores, o clube tenta antecipar essa definição. O diretor de futebol Sérgio Papellin revelou recentemente que o Vitória negocia com a Portuguesa uma solução para comprar o atleta antes do prazo final.

"Estamos conversando com a Portuguesa, que tem um débito com o Vitória de um jogador que foi vendido. Vamos tentar fazer um encontro de contas para resolver essa situação", afirmou Papellin.

CBF dificulta saída para outro clube brasileiro

Além da prioridade contratual, há outro fator que reduz o risco de Renê defender um concorrente nacional ainda em 2026. Pelo regulamento da CBF, o atacante já atuou por dois clubes na atual temporada e, por isso, não poderia entrar em campo por uma terceira equipe em competições organizadas pela entidade, como Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil.

Renê pelo Vitória - Foto: Victor Ferreira I EC Vitória

O Manual Nacional de Registro e Transferência de Atletas permite que um jogador seja registrado por até três clubes ao longo da temporada, mas só atue por dois deles. Na prática, Renê até poderia ser negociado com outro time brasileiro, mas não teria condição de jogo nas principais competições nacionais deste ano.

Esse cenário torna uma eventual transferência internacional mais provável em caso de saída. Para o Vitória, por outro lado, a compra em definitivo pode representar não apenas a manutenção de um jogador importante no elenco, mas também a possibilidade de uma futura venda para o exterior.

Janela de contratações do Vitória

Agora, o clube se aproxima da pausa para a Copa do Mundo, que começa no dia 11 de junho, e não descarta novas chegadas no elenco em meio aos ajustes que precisam ser feitos.

Segundo o presidente, o orçamento rubro-negro já está acima do previsto, o que exige movimentações internas antes de qualquer investimento.

"É um período longo, de 45 dias, nosso orçamento está estourado, então precisamos fazer algumas movimentações para depois pensarmos em contratações", concluiu.

Zé Vitor pelo Vitória - Foto: Victor Ferreira I EC Vitória

Com Renê em alta, Zé Vitor valorizado e o Vitória vivo na Copa do Brasil, a diretoria tenta transformar o bom momento esportivo em planejamento de médio prazo. A prioridade, segundo Fábio Mota, é clara - manter peças importantes e garantir que os destaques da temporada continuem no Barradão.