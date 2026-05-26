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COPA DO BRASIL

Presidente do Vitória revela final em Brasília e dispara: "desvantagem grande para gente"

Vitória eliminou o Flamengo e está nas oitavas de final da Copa do Brasil

João Grassi
Por
| Atualizada em
Fábio Mota
Fábio Mota - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

Presente no sorteio das oitavas de final da Copa do Brasil, nesta terça-feira, 26, que definiu o confronto entre Esporte Clube Vitória e Athletico-PR, o presidente Fábio Mota revelou uma novidade sobre a competição: a decisão deve ser disputada em Brasília-DF.

Em entrevista ao GETV, Fábio Mota foi questionado se a final em jogo único seria uma desvantagem para o Vitória. O dirigente afirmou que sim, por causa do "forte mando de campo" no Barradão, enaltecido por ele mesmo. Em seguida, contou que a informação sobre Brasília circula "nos bastidores".

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"Todo mundo leu o regulamento e concordou, então não temos muito o que reclamar. Pra gente é uma desvantagem muito grande. Será em Brasília a final, já olhei a tabela, já sei onde vai ser, mas antes da final tem várias outras grandes etapas. Se diz muito nos bastidores que será em Brasília, então a gente tem aí uma desvantagem, mas antes da final tem muito jogo. Jogo a jogo, primeiro Athletico, mas eu não tenho o que reclamar, todo mundo aprovou antes o regulamento", detalhou.

Embora o Estádio Mané Garrincha, na capital federal, já fosse considerado favorito para receber a primeira final em jogo único da Copa do Brasil, a CBF ainda não havia batido o martelo oficialmente.

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Presidente exalta "tradição na Copa do Brasil"

O presidente rubro-negro também relembrou sobre a "tradição do Vitória na Copa do Brasil" e exaltou a campanha do clube em 2010, que se sagrou vice-campeão da competição perdendo apenas para o Santos de Neymar.

"O nosso mando de campo é muito forte. É o mando de campo mais forte do Brasil. O Flamengo é talvez o melhor time da América Latina, mas no Barradão as coisas são diferentes. O Vitória tem tradição na Copa do Brasil, já foi vice-campeão para o Santos de Neymar na época e agora teremos nova oportunidade de decidir a vaga diante da torcida", afirmou.

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