Vitória ultrapassa Bahia na disputa pela Libertadores, aponta UFMG

Após a derrota para o Coritiba, nesta segunda-feira, 25, o Esporte Clube Bahia foi ultrapassado pelo Esporte Clube Vitória na disputa por uma vaga na próxima edição da Copa Libertadores da América. Ao menos, é o que aponta a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) após o fim da 17ª rodada do Campeonato Brasileiro.



O mau momento do Esquadrão, aliado à boa fase do Leão, colocou o Rubro-Negro à frente do Tricolor nas probabilidades de classificação para a Libertadores, ainda que o Bahia esteja um ponto acima do Vitória na tabela do Brasileirão.



De acordo com a UFMG, o Vitória possui cerca de 19% de probabilidade de classificação para a Libertadores, enquanto o Bahia aparece logo atrás, com 18,6% de chance — uma diferença de apenas 0,4%.





O cenário, no entanto, parecia improvável há algumas rodadas, principalmente porque, desde o início do Brasileirão, a equipe comandada por Rogério Ceni se manteve entre os primeiros colocados, enquanto os comandados de Jair Ventura enfrentavam dificuldades nas rodadas iniciais. Nos últimos jogos, porém, o panorama se inverteu, e a vaga na competição continental passou a “acenar” mais ao Leão do que ao Esquadrão.



Além disso, cabe ressaltar que, neste momento, Bahia e Vitória possuem a mesma probabilidade de rebaixamento: 9,6% para cada um dos rivais. Atualmente, o Tricolor de Aço ocupa a 8ª colocação da Série A, enquanto o Leão da Barra aparece em 11º lugar. As equipes, porém, estão separadas por apenas um ponto, já que somam 23 e 22 pontos, respectivamente.



O Bahia está a três pontos do Red Bull Bragantino, primeira equipe dentro da zona de classificação para a Libertadores, e a cinco do Santos, atual “porteiro” da zona de rebaixamento. Já o Vitória está tanto a quatro pontos da vaga na Liberta quanto da entrada no Z-4.